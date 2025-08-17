Рідкісна рослина перетворює український степ на справжнє сріблясте море: де вона росте

Яка рідкісна рослина розростається на українських полях / © Фото з відкритих джерел

У степах Дніпропетровщини з’явилося неймовірне природне диво — поля вкрилися шовковистою ковилою, яка своїми сріблястими колосками створює ілюзію легкого туману над землею. Ця рідкісна степова рослина не лише милує око, а й має символічне значення для української культури. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «Телеграф», що це за рослина, де вона росте та чому її треба берегти.

Що це за рослина і де вона зазвичай росте

Ковила — це багаторічна трава з родини тонконогових, відома своїми тонкими, хвилястими листками та довгими волосистими остюками. У період дозрівання вони переливаються на сонці, нагадуючи шовкові нитки. Дорослі рослини сягають від 60 сантиметрів до одного метра заввишки, утворюючи цілі «хвилясті» поля.

За останній рік площа зростання ковили у Дніпропетровській області помітно збільшилася. Це свідчить про сприятливі природні умови та відновлення екосистеми. Сьогодні степи вкриті щільними заростями, які вражають своєю величчю та красою.

Де ще росте ковила? Природний ареал цієї рослини простягається від України до Монголії й Китаю. Вона найчастіше зустрічається у степових і напівпустельних регіонах. В Україні ковила вважається символом степу, згадується у народних піснях, думах та легендах.

Чому ковилу треба берегти

Деякі види ковили занесені до Червоної книги України, бо їхня чисельність зменшується через розорювання земель та випасання худоби. Тому відновлення її природних заростей у степах — важливий сигнал, що природа здатна оживати, якщо їй не заважати.