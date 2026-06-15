Рідкісне явище на небі: одразу три планети можна побачити без телескопа

Парад планет / © ТСН.ua

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Після настання молодика нічне небо стало максимально темним, що створило ідеальні умови для спостереження за кількома яскравими планетами та центром нашої галактики без спеціального обладнання.

Про це повідомляє видання Space Astronomy.

Як побачити планети

Молодик настав 15 червня о 05:54 за київським часом. У цей момент Місяць опинився між Землею та Сонцем, тому його освітлена частина стала для нас невидимою. Це «вимкнуло» яскраве місячне світло, завдяки чому на нічному небі тепер можна побачити об’єкти, які раніше були непомітними.

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Після заходу сонця над західним горизонтом можна побачити «ланцюжок» із трьох планет. Найяскравіше сяє Венера, яка розташована трохи вище за Юпітер. Сам Юпітер розташований нижче Венери на відстані приблизно 3 градуси, що менше за ширину двох пальців на витягнутій руці. Ще нижче і правіше від Юпітера, на відстані близько 10 градусів, розмістився Меркурій.

Через те, що Меркурій заходить через дві години після Сонця, для його пошуку астрономи радять обирати місце з відкритим горизонтом. Крім того, рано-вранці на сході можна побачити Марс та Сатурн, а поруч із Сатурном — Нептун (для спостереження за останнім знадобиться телескоп).

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Сузір’я та Молочний Шлях

Темне небо без Місяця відкриває можливість для вивчення сузір’їв, які часто губляться в міському світлі:

Скорпіон: можна розгледіти червонуватий Антарес та зірки, що складають «клешні».

Терези: сузір’я у формі повітряного змія.

Змієносець: його астрономи часто називають «13-м знаком зодіаку».

Близько півночі також стає помітним яскраве ядро Молочного Шляху. Воно виглядає як осяйна дуга, що простягається від південного горизонту через «літній трикутник» зірок — Вега, Альтаїр і Денеб.

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Хоча більшість із цього можна побачити просто неба, краще виїхати подалі від міських вогнів, адже світло ліхтарів заважає спостереженню сильніше, ніж місячне сяйво. Щоб краще роздивитися зоряні скупчення, візьміть бінокль, а для споглядання Нептуна знадобиться телескоп.

Нагадаємо, молодик у Близнятах 15 червня 2026 року відкриває період нових знайомств, важливих новин та несподіваних можливостей для всіх знаків зодіаку.

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