Рідкісні імена для хлопчиків та дівчаток: як незвично називали дітей 2026 року

Рідкісні імена

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2026 року українські батьки продовжували обирати для дітей як традиційні, так і рідковживані імена. Поряд із Софіями, Маріями, Артемами та Матвіями у свідоцтвах про народження з’являлися значно менш поширені варіанти — від старовинних українських і біблійних до міжнародних і подвійних.

Найпопулярніші імена 2026 року

За даними Міністерства юстиції України за перше півріччя 2026 року, серед дівчаток найчастіше обирали імена Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва.

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Серед хлопчиків популярними були Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро.

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Рідкісні імена для дівчаток 2026 року

Серед рідковживаних жіночих імен у різних регіонах України 2026 року реєстрували:

Аделаїда-Лоредана, Мар’ям-Ніколлет, Айсель, Імераліна, Авігея, Вірсавія, Богуслава, Владомира, Дзвінка, Квітослава, Роуз, Ума, Суламіта, Орислава, Євніка, Зоя, Агнія, Ада, Пелагія, Моніка, Іларія, Наргізе, Елізабет, Рут, Кейлі, Касія, Еллі, Аліта, Деллі, Даяна, Отилія, Юнія, Поліанна, Наомі, Аврелія, Домініка, Аїда, Роксолана, Євангеліна, Божена, Євлалія, Ноемі та Радослава, Рут, Кейлі, Касія та Еллі.

У цьому списку можна побачити кілька різних традицій. Авігея, Вірсавія та Суламіта мають біблійне походження, Богуслава, Владомира, Квітослава та Радослава тяжіють до слов’янської традиції, а Кейлі, Еллі, Елізабет, Роуз та Наомі є міжнародними варіантами.

Рідкісні імена для хлопчиків 2026 року

Серед рідковживаних чоловічих імен 2026 року зустрічалися:

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Даніель-Артур Теофім, Роман-Нуріслам, Кіліан, Ітан, Нафанаїл, Соломон, Святогор, Аскольд, Миролюб, Ярій, Еней, Савелій, Рувім, Юхим, Севастіан, Мілан, Веніамін, Акім, Лео, Еліазар, Дарій, Гордій, Єлисей, Демид, Даніель, Даміан, Єфрем, Оксен, Ренат, Самуїл, Амір, Мануель, Юнус, Натан, Олесь, Лаврін, Мирон, Іларіон, Домінік, Матей, Левко, Авенір, Яків, Абдурахман та Вільям.

Серед цих імен є старовинні українські та слов’янські — Левко, Лаврін, Олесь, Оксен, Святогор, Миролюб, біблійні — Рувім, Еліазар, Самуїл, Соломон, Нафанаїл, а також міжнародні — Вільям, Кіліан, Ітан, Мануель, Домінік, Лео.

Які тенденції прослідковуються 2026 року

Статистика показує кілька помітних напрямів.

По-перше, батьки повертаються до старих слов’янських та українських імен, які раніше траплялися значно рідше. Серед них — Лаврін, Левко, Оксен, Богуслава, Квітослава, Радослава.

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По-друге, помітний інтерес до біблійних імен. У реєстрах з’являлися Соломон, Самуїл, Рувім, Нафанаїл, Авігея, Вірсавія, Суламіта.

По-третє, дедалі частіше трапляються міжнародні імена, які легко впізнаються в інших країнах: Кіліан, Ітан, Вільям, Кейлі, Еллі, Елізабет, Роуз.

Окремий напрям — складені імена. У 2026 році реєстрували, зокрема, Аделаїда-Лоредана, Мар’ям-Ніколлет, Даніель-Артур Теофім, Роман-Нуріслам.

Рідкісні імена — не означають дивні

Не всі незвичні для України імена є екзотичними у світовому контексті.

Наприклад, Абдурахман, Амір або Юнус є традиційними для мусульманських культур, а Вільям, Кіліан, Кейлі чи Елізабет — поширеними в інших країнах.

Тому коректніше говорити не про «дивні», а про рідковживані в Україні або в конкретному регіоні імена.

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