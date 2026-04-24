Рідкісні імена для для хлопчиків та дівчаток: які імена обирали батьки з початку 2026 року

Рідкісні імена для для хлопчиків та дівчаток

У першому кварталі 2026 року серед українських батьків зміцнився тренд на незвичні імена для немовлят. Дедалі частіше, наприклад, жителі Луцьку віддають перевагу старовинним українським або рідкісним іноземним варіантам.

Статистика реєстрацій показує, що сучасні тати й мами прагнуть не просто виділити дитину, а знайти ім’я з глибоким корінням чи особливим значенням. Це свідчить про те, що мода на автентичність сьогодні вдало переплітається з бажанням надати імені малюка символічного змісту.

Рідкісні імена для хлопчиків: від біблійних мотивів до європейського шику

Серед хлопчиків цього року з’явилося чимало володарів імен із потужною енергетикою. Батьки найчастіше обирали:

Класичні та біблійні, як то Маркіян, Гордій, Самуїл, Соломон, Яків, Георгій, Нестор та Єремій.

Екзотичні та запозичені — Ельмір, Лукас, Алі, Марсель, Теодор, Данієль, Ліам та Елай.

Рідкісні та символічні — Лазар, Зубайр, Авенір, Мілорад, Потап, Дарій, Демід та Арсен.

Що означають деякі з цих рідкісних чоловічих імен?

Еней — ім’я, що знову повертається в ужиток. Воно має давньогрецьке коріння і означає «преславлений» або «той, кого хвалять». В українській культурі воно нерозривно пов’язане з образом мужнього ватажка.

Авенір — рідкісне ім’я староєврейського походження, яке перекладається як «батько — світло» або «світлий» . Воно звучить дуже м’яко, але несе в собі ідею просвітлення.

Мілорад — слов’янське ім’я, яке складається з двох основ — «милий» та «радість». Буквально воно означає «милий і радісний», що ідеально підходить для довгоочікуваного малюка.

Теодор — європейський варіант, що походить від грецького Теодорос. Значення надзвичайно символічне — «Божий дар».

Рідкісні імена для дівчаток: повернення до витоків та вишукана сучасність

Вибір імен для дівчаток у 2026 році вражає своєю багатогранністю — від відродження давніх традицій до сміливих сучасних рішень. Найчастіше батьки вибирали:

Старовинні та рідковживані імена — Агнія, Аглая, Віра, Вірсавія, Естер, Лія, Божена, Орислава, Олеся, Іларія, Ада, Тереза та Лукія.

Елегантні та міжнародні — Юліанна, Каміла, Амелія, Емма, Еліна, Аріана, Фелісія, Даніела, Кароліна, Домініка, Майя та Ніколь.

Оригінальні та короткі — Челсі, Мішель, Меліса, Аделія, Алісія, Таяна, Даяна, Лея, Тіна, Кіра, Ляля, Лера, Аліса та Амалія.

Значення деяких незвичних жіночих імен

Вірсавія — величне біблійне ім’я, що перекладається як «донька клятви» . Воно підкреслює шляхетність та вірність традиціям.

Іларія — ім’я грецького походження, яке означає «весела», «радісна» або «тиха». Воно стає популярним завдяки своєму ніжному та мелодійному звучанню.

Божена — давньослов’янське ім’я, яке трактується як «божа», «благословенна» або «обдарована Богом». Це чудовий приклад повернення до рідних коренів.

Аріана — сучасне ім’я з давньогрецьким підтекстом, що означає «найсвятіша» або «непорочна». Воно часто асоціюється з чистотою та високими ідеалами.

Цікаво, що навіть у символічні дати, яких з початку року було чимало, батьки намагалися підібрати для немовлят особливі імена. Пріоритетом початку 2026 року стали варіанти, що мають не лише гарне звучання, а й глибоку історію, яка стане оберегом для дитини на все життя.