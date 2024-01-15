Рідкісні та дуже цікаві: добірка давніх українських прізвищ, які можуть здивувати

Ці дивні українські прізвища точно можуть вас здивувати і змусять посміхнутися.

Існує чимало різних українських прізвищ, які походять ще з давніх часів. Деякі з них давали через професію власника, інші мають природне походження. Є навіть такі родові імена, які давали виключно багатіям або мудрим людям. Але існують і унікальні прізвища, які дуже рідкісні сьогодні. Можливо, ви раніше їх навіть і не чули.

Ми створили для вас добірку рідкісних українських прізвищ, які точно змусять вас посміхнутися.

Псяр — таке прізвище є лише у чотирьох українців і всі вони мешкають на Слобожанщині.

Заваликут — сьогодні існує лише двоє українців з таким родовим іменем, вони живуть в Києві.

Безмозкий — десятеро носіїв цього прізвища проживають на Придніпров'ї.

Кривоглавий — в Україні таке родове ім'я збереглося у шістьох осіб, які проживають на Галичині.

Секретний — таке "секретне" прізвище носить лише пара десятків людей, що живуть на Придніпров'ї.

Пірникоза — сьогодні родове ім'я носять 13 українців, більшість з них живуть на Поділлі.

Пізнюк — досить рідкісне українське прізвище, яке сьогодні налічує 58 носіїв. Більшість живуть на Галичині.

Куропась — осіб з таким родовим іменем сьогодні всього 38 і всі вони живуть на Галичині.

Загубипалець — цікаве прізвище, яке носить 31 людина. Більшість з них живе у Таврії.

Лизун — хоча це не настільки рідкісне прізвище (його носять 949 українців), проте воно досить цікаве. Поширене на Придніпров'ї.

Вихопень — сьогодні його носять 694 особи, більшість з яких живуть на Галичині.

Прихід — 75 українців носять це прізвище. Найпоширенішим воно є на Галичині.

Лиходід — хоча це також не дуже рідкісне родове ім'я (має 864 носіїв), проте звучить воно цікаво. Поширене у Таврії.

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