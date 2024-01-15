Рідкісні та дуже цікаві: добірка давніх українських прізвищ, які можуть здивувати

Ці дивні українські прізвища точно можуть вас здивувати і змусять посміхнутися.
Існує чимало різних українських прізвищ, які походять ще з давніх часів. Деякі з них давали через професію власника, інші мають природне походження. Є навіть такі родові імена, які давали виключно багатіям або мудрим людям. Але існують і унікальні прізвища, які дуже рідкісні сьогодні. Можливо, ви раніше їх навіть і не чули.
Ми створили для вас добірку рідкісних українських прізвищ, які точно змусять вас посміхнутися.
Псяр — таке прізвище є лише у чотирьох українців і всі вони мешкають на Слобожанщині.
Заваликут — сьогодні існує лише двоє українців з таким родовим іменем, вони живуть в Києві.
Безмозкий — десятеро носіїв цього прізвища проживають на Придніпров'ї.
Кривоглавий — в Україні таке родове ім'я збереглося у шістьох осіб, які проживають на Галичині.
Секретний — таке "секретне" прізвище носить лише пара десятків людей, що живуть на Придніпров'ї.
Пірникоза — сьогодні родове ім'я носять 13 українців, більшість з них живуть на Поділлі.
Пізнюк — досить рідкісне українське прізвище, яке сьогодні налічує 58 носіїв. Більшість живуть на Галичині.
Куропась — осіб з таким родовим іменем сьогодні всього 38 і всі вони живуть на Галичині.
Загубипалець — цікаве прізвище, яке носить 31 людина. Більшість з них живе у Таврії.
Лизун — хоча це не настільки рідкісне прізвище (його носять 949 українців), проте воно досить цікаве. Поширене на Придніпров'ї.
Вихопень — сьогодні його носять 694 особи, більшість з яких живуть на Галичині.
Прихід — 75 українців носять це прізвище. Найпоширенішим воно є на Галичині.
Лиходід — хоча це також не дуже рідкісне родове ім'я (має 864 носіїв), проте звучить воно цікаво. Поширене у Таврії.
Читайте також: