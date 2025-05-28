Рік, два чи більше: психологи розповіли, скільки часу потрібно, щоб забути колишнього партнера

Скільки часу потрібно, щоб повністю забути колишнього / © Pixabay

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Дані різноманітних досліджень показали, що після серйозних стосунків відновлення може тривати від кількох тижнів до кількох років. В середньому, за словами психологів, це займає 3-6 місяців. А після розлучення — від півроку. Слід зазначити, чим більша була емоційна прив’язанність до людини, тим довше займає процес зцілення. Втрата стосунків сприймається болісно через те, що вони часто стають частиною ідентичності.

При цьому, за словами докторки філософії і сімейної терапевтки Джейн Гірр, якщо ви просто зустрічаєтесь з кимось без особливої емоційної прив’язаності, то про завершення стосунків можна забути менше ніж за тиждень.

Звичайно, не існує жодної математичної формули, яка б дозволила точно підрахувати, скільки часу людина буде страждати через завершення стосунків. Водночас, на думку спеціалістів, вміння відпускати і адаптуватися можуть пришвидшити цей процес.

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Як швидше забути колишнього і не переживати через розлучення

Найперше, дуже важливо не порівнювати свій досвід з досвідом інших. Хтось може забути через тиждень, а комусь знадобляться роки. Важливі турбота про себе, розуміння, що завершення стосунків — це не втрата, а також нові заняття. Вони допоможуть пережити швидше цей важкий етап в житті.

Надзвичайно важливо оточити себе тими людьми, які будуть підтримувати, з якими ви будете почувати себе цінною. Також можна зайнятися йогою, медитацією, спортом, новими хоббі чи запланувати подорож, про яку давно мріяли.

Зверніть увагу, що матеріал носить лише інформаційний характер. В ньому не містяться поради, що стосуються вашого здоров’я. Якщо вам потрібно встановити діагноз чи назначити лікування, зверніться до лікаря.