"Рюкзак воєнного часу" для школяра та тривожна валізка: як навчити дитину збирати потрібні речі

У часи війни безпека дитини залежить не лише від дорослих, а й від того, наскільки вона готова діяти в надзвичайних ситуаціях. Рюкзак воєнного часу для школяра та домашня тривожна валізка на 72 години — це базовий набір речей, які допомагають зберегти здоров’я, зв’язок і спокій у критичних обставинах.