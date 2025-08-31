ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
3 хв

"Рюкзак воєнного часу" для школяра та тривожна валізка: як навчити дитину збирати потрібні речі

У часи війни безпека дитини залежить не лише від дорослих, а й від того, наскільки вона готова діяти в надзвичайних ситуаціях. Рюкзак воєнного часу для школяра та домашня тривожна валізка на 72 години — це базовий набір речей, які допомагають зберегти здоров’я, зв’язок і спокій у критичних обставинах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що збирати дитині в "рюкзак воєнного часу" та тривожну валізку

Що збирати дитині в "рюкзак воєнного часу" та тривожну валізку / © www.freepik.com/free-photo

Розповідаємо, що має бути у щоденному рюкзаку дитини, як зібрати домашню тривожну валізку, як навчити дитину самостійно збирати необхідні речі.

Які найголовніші поради для безпеки батьків та дітей

  • Легко й швидко. Рюкзак воєнного часу дитина має носити щодня, а тривожна валізка стоїть удома біля вхідних дверей.

  • Руки вільні. Дитина має носити лише рюкзак за плечима, в руках нічого не повинно бути.

  • Мінімум, але по суті. У рюкзаку мають бути критично важливі речі, а тривожна валізка повинна доповнювати його.

  • Дублювання критичного. У рюкзаку та тривожній валізці повинні бути документи, ліки, контакти батьків та родичів.

  • Регулярна перевірка: раз на місяць необхідно оновлювати речі та перевіряти терміни зберігання продуктів.

Що обов’язково має бути у «рюкзаку воєнного часу» школяра

Окрім підручників, зошитів та щоденних речей в рюкзак треба класти:

  • пляшку води 0,5 л;

  • поживний перекус;

  • ліхтарик, свисток;

  • павербанк 10 000 мА·год та кабель для заряджання;

  • мобільний телефон з офлайн-мапою, щоб за відсутності інтернету можна було зорієнтуватися і знайти укриття;

  • картка з контактами батьків і родичів та медичною інформацією, якщо дитина має хронічні захворювання;

  • аптечка з рукавичками, бинтами, антисептиком, пластиром та індивідуальними ліками, якщо такі потрібні;

  • маска, серветки;

  • термоковдра-рятівник;

  • світловідбивні наліпки;

  • невелика сума готівки;

  • копії документів — свідоцтво, паспорт одного з батьків;

  • беруші чи навушники-затички.

Вага рюкзака має бути не більше 10-12% від ваги дитини.

Що треба класти у домашню тривожну валізку на 72 години

Зберігайте тривожну валізку біля входу. У ній мають бути:

  • документи — оригінали та копії у водонепроникному файлі, флешка;

  • вода — 2-3 л на людину та засоби знезараження;

  • продукти на 2-3 дні — батончики, горіхи, галети, консерви, дитяче пюре;

  • сезонні речі — одяг і білизна, резервна пара взуття;

  • розширена аптечка — турнікет, гемостатики, стерильні пов’язки, анальгетики, індивідуальні ліки дитини на 7-10 днів;

  • павербанки, кабелі, запасні батарейки;

  • ліхтарик, сірники/запальничка у водозахисному контейнері;

  • засоби гігієни;

  • дитяча іграшка чи книжка для зниження тривожності;

  • готівка дрібними купюрами;

  • карти місцевості та список укриттів;

  • надувна подушка та плед.

Як навчити дитину збирати рюкзак та тривожну валізку самостійно

  • Зробіть чек-лист із картинками у рюкзаку. Для молодших школярів піктограми допоможуть швидко зорієнтуватися, що саме треба взяти. Це знімає напруження і перетворює підготовку на зрозумілий алгоритм.

  • Раз на тиждень робіть ревізію разом. Перевіряйте термін придатності продуктів і ліків, заряд павербанка, розмір одягу. Через кілька тижнів дитина зможе робити цю перевірку сама.

  • Проводьте гру «30 секунд до укриття». Увімкніть таймер і попросіть дитину взяти рюкзак та зібратися, ніби пролунала сирена. Це формує навичку швидкої та спокійної реакції без паніки.

  • Додайте персоналізацію — наліпки, брелок. Якщо рюкзак матиме індивідуальні позначки, дитина буде відчувати його своїм і відповідальніше ставитиметься до вмісту. До того ж, це допоможе швидко впізнати речі серед рюкзаків інших дітей.

Дата публікації
Кількість переглядів
23
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie