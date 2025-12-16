Різдвяна ялинка може "ожити" та захопити ваш дім: що ховається у коричневих грудках

Ялинка / © pexels.com

У період різдвяних свят у соцмережах знову поширюється застереження для людей, які прикрашають оселю живою ялинкою. Йдеться про незвичайні коричневі утворення на гілках, які зовні можуть нагадувати маленьку соснову шишку або щільну грудку розміром із волоський горіх.

Про це повідомило видання Mirror.

Як пояснюють користувачі та автори вірусних відео, такі нарости іноді виявляються яєчними мішечками богомола. В одному такому коконі може міститися від 100 до 200 яєць. У природному середовищі вони добре маскуються на хвойних деревах, зливаючись із гілками та корою, через що їх складно помітити під час купівлі або транспортування ялинки.

Проблема може виникнути після того, як дерево заносять у приміщення. Тепле повітря в опалюваних будинках створює умови, за яких яйця здатні вилупитися. У результаті дрібні богомоли можуть з’явитися вже всередині оселі — під час прикрашання ялинки або через деякий час після цього.

На цю ситуацію звернула увагу блогерка Лексі Натолі, яка опублікувала попередження у TikTok. Вона закликала уважно оглядати живі ялинки й негайно позбуватися дерева, якщо на ньому помітили підозрілу грудку. За її словами, такі яєчні мішечки досить часто трапляються саме на різдвяних ялинках.

Відео швидко стало вірусним і зібрало численні коментарі. Деякі користувачі жартували з приводу можливого «сусідства» з богомолами, інші ж ділилися неприємними історіями. Зокрема, люди розповідали, що комахи вилуплювалися вдома або навіть у салоні автомобіля після перевезення дерева.

У коментарях також згадували, що саме через подібні випадки окремі родини віддають перевагу штучним ялинкам, які використовують багато років поспіль. Дехто додатково зазначав, що відмовився від справжніх дерев не лише через комах, а й з міркувань безпеки.

Водночас важливо підкреслити: це попередження стосується виключно живих різдвяних ялинок, а подібні випадки вважають рідкісними. Проте фахівці та користувачі радять перед прикрашанням уважно оглядати гілки, щоб уникнути небажаних сюрпризів під час свят.

