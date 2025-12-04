Різдвяна ялинка може вбити вашого кота: експерти розповіли, як вберегти улюбленця

Різдвяна ялинка — небезпека для котів / © Pexels

Реклама

Фахівці з догляду за тваринами застерігають: святкова ялинка, яку ми традиційно ставимо вдома у грудні, може бути небезпечною для котів. Йдеться як про справжні, так і про штучні дерева — і власникам радять завчасно подбати про безпеку.

Про це повідомило видання Express.

Коти зазвичай активно цікавляться всім яскравим і блискучим, а отже — прагнуть залізти на ялинку, зірвати іграшку або погратися з мішурою. Саме ці дії можуть перетворити святкову декорацію на джерело травм чи отруєнь.

Реклама

Найбільше ризиків пов’язано зі справжніми деревами. Хвойні породи виробляють олії, що можуть подразнювати рот і шлунок тварини. Окрім того, обсипані голки здатні поранити слизову, якщо кіт їх проковтне. Власникам ялинок у горщиках радять відмовитися від використання добрив і підживлення — багато з них є токсичними для котів і можуть потрапити у воду для поливу.

Не менш небезпечними є святкові прикраси. Мішура часто привертає увагу котів і може бути проковтнута, що призводить до закупорки кишечника. Скляні іграшки здатні розбитись, залишивши гострі уламки. Тому прикраси потрібно закріплювати якомога міцніше, а крихкі елементи — розміщувати вище.

Ялинку варто встановлювати на стійку основу, щоб вона не перевернулася, якщо кіт вирішить дослідити її ближче. А освітлення слід вимикати, коли в кімнаті нікого немає, — тварини можуть гризти проводку.

Фахівці радять: кілька простих заходів допоможуть зберегти і святковий настрій, і здоров’я вашого кота.

Реклама

Нагадаємо, експерти напередодні свят наголошують: популярні сезонні смаколики, зокрема традиційні пиріжки з фаршем, можуть становити серйозну загрозу для собак. Хоча такі ласощі часто здаються безпечними, їхній склад містить інгредієнти, токсичні для чотирилапих, і саме вони можуть стати причиною небезпечного отруєння та дорогого лікування.