Різдвяна ялинка може вбити вашого кота: експерти розповіли, як вберегти улюбленця

Навіть найкрасивіша ялинка може бути небезпечною для кота, якщо не врахувати кілька важливих нюансів. Експерти назвали деталі, на які варто звернути увагу напередодні свят.

Різдвяна ялинка — небезпека для котів

Різдвяна ялинка — небезпека для котів / © Pexels

Фахівці з догляду за тваринами застерігають: святкова ялинка, яку ми традиційно ставимо вдома у грудні, може бути небезпечною для котів. Йдеться як про справжні, так і про штучні дерева — і власникам радять завчасно подбати про безпеку.

Про це повідомило видання Express.

Коти зазвичай активно цікавляться всім яскравим і блискучим, а отже — прагнуть залізти на ялинку, зірвати іграшку або погратися з мішурою. Саме ці дії можуть перетворити святкову декорацію на джерело травм чи отруєнь.

Найбільше ризиків пов’язано зі справжніми деревами. Хвойні породи виробляють олії, що можуть подразнювати рот і шлунок тварини. Окрім того, обсипані голки здатні поранити слизову, якщо кіт їх проковтне. Власникам ялинок у горщиках радять відмовитися від використання добрив і підживлення — багато з них є токсичними для котів і можуть потрапити у воду для поливу.

Не менш небезпечними є святкові прикраси. Мішура часто привертає увагу котів і може бути проковтнута, що призводить до закупорки кишечника. Скляні іграшки здатні розбитись, залишивши гострі уламки. Тому прикраси потрібно закріплювати якомога міцніше, а крихкі елементи — розміщувати вище.

Ялинку варто встановлювати на стійку основу, щоб вона не перевернулася, якщо кіт вирішить дослідити її ближче. А освітлення слід вимикати, коли в кімнаті нікого немає, — тварини можуть гризти проводку.

Фахівці радять: кілька простих заходів допоможуть зберегти і святковий настрій, і здоров’я вашого кота.

Нагадаємо, експерти напередодні свят наголошують: популярні сезонні смаколики, зокрема традиційні пиріжки з фаршем, можуть становити серйозну загрозу для собак. Хоча такі ласощі часто здаються безпечними, їхній склад містить інгредієнти, токсичні для чотирилапих, і саме вони можуть стати причиною небезпечного отруєння та дорогого лікування.

