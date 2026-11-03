Різдвяне меню 2026 року: що обов’язково має бути на столі у Святвечір

Різдвяне меню 2026 року / © pexels.com

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За традицією, вечерю готують із пісних продуктів, а центральне місце серед страв посідає кутя. До неї додають узвар, вареники, борщ, голубці та інші частування, рецепти яких у різних регіонах України можуть відрізнятися.

2026 року Різдво за новоюліанським календарем святкуватимуть 25 грудня, а Святвечір припадає на 24 грудня. Щоб підготуватися до свята, варто заздалегідь продумати меню на Святвечір, скласти список продуктів і розподілити приготування на кілька днів.

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Розповідаємо, які 12 страв на Святвечір можна включити до різдвяного меню, що вони символізують і як зберегти українські кулінарні традиції.

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Які 12 страв готують на Святвечір

Традиційна вечеря напередодні Різдва складається з 12 пісних страв. Число пов’язують із дванадцятьма апостолами, хоча склад меню та пояснення окремих звичаїв залежать від місцевих традицій.

Єдиного обов’язкового списку немає: на Поліссі, Галичині, Поділлі та в інших регіонах святкові страви можуть відрізнятися. Водночас кутя й узвар залишаються найвідомішими елементами українського Святвечора.

Ось варіант різдвяного меню, який можна адаптувати до смаків родини.

Кутя

Кутя — головна страва Святвечора, яку традиційно куштують першою. Її готують із пшениці або іншого зерна, додаючи мак, мед, горіхи та родзинки. У деяких родинах використовують рис чи перлову крупу.

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Зерно символізує життя та відродження, мак і мед пов’язують із добробутом, достатком і солодким життям. Рецепти куті відрізняються залежно від регіону та сімейних звичаїв.

Узвар

Узвар — традиційний напій із сушених яблук, груш, слив та інших фруктів. Для аромату до нього іноді додають корицю або трохи меду після охолодження.

У святковій традиції узвар асоціюється з достатком і плодами землі. Його можна приготувати напередодні, щоб напій настоявся й набув насиченого смаку.

Пісні вареники

Вареники з картоплею, капустою або грибами — ситна страва для різдвяного столу. Для пісного тіста достатньо борошна, води, солі та невеликої кількості олії.

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У деяких регіонах готують вареники з горохом або іншими начинками. Вибір залежить від місцевих звичаїв і продуктів, які традиційно використовували в родині.

Пісні голубці

Для голубців на Святвечір використовують капустяне листя та начинку з рису, гречки, грибів або овочів. У західних областях України можна зустріти варіанти з гречаною крупою.

Голубці зручно готувати заздалегідь: після настоювання вони стають ароматнішими, а перед подаванням їх достатньо розігріти.

Пісний борщ із грибами

Борщ без м’яса — одна з традиційних страв різдвяного меню. Його варять із буряка, капусти, моркви, цибулі та картоплі. Сушені гриби або квасоля роблять смак більш насиченим.

У деяких родинах на Святвечір готують борщ із маленькими грибними вушками. Така подача особливо поширена в західноукраїнській кулінарній традиції.

Риба

Риба може бути запеченою, тушкованою або смаженою — залежно від регіональних звичаїв. Для святкового меню підійдуть короп, хек чи інша риба, яку люблять у родині.

У християнській традиції риба має релігійне символічне значення. Водночас конкретні правила щодо її вживання під час посту залежать від церковної традиції та дня.

Тушкована капуста

Капусту готують із цибулею, морквою, томатами або грибами. Для більш виразного смаку можна додати лавровий лист і трохи меленого перцю.

Це доступна зимова страва, яка добре поєднується з варениками, картоплею та іншими пісними частуваннями.

Страви з квасолі або гороху

Бобові — важливе джерело рослинного білка в пісному меню. На Святвечір можна подати відварену квасолю з цибулею, горохове пюре або тушковану квасолю з овочами.

У деяких українських регіонах горохові страви мають особливе місце серед різдвяних частувань.

Гриби

Гриби на Святвечір подають тушкованими, смаженими або як начинку для вареників і пирогів. Сушені гриби також використовують для приготування борщу та соусів.

Якщо хочеться заощадити час, можна заздалегідь замочити сушені гриби, а потім використати їх для кількох страв.

Картопля

Запечена або відварена картопля доповнює різдвяне меню. Її можна подати з часником, зеленню чи обсмаженою цибулею на олії.

У деяких місцевостях готують картопляні запіканки та інші страви з крупами й овочами. Головне — обрати пісний спосіб приготування, якщо родина дотримується посту.

Пісні пампушки

Пампушки подають до борщу або як окрему випічку. Для пісного варіанта використовують борошно, воду, дріжджі, сіль, цукор та олію.

До борщу можна приготувати пампушки з часниковою заправкою. Для солодкого варіанта підійдуть невеликі булочки, посипані цукровою пудрою.

Печені яблука або пісна випічка

Завершити вечерю можна печеними яблуками з медом, горіхами чи сухофруктами. Інші варіанти — пісні пироги з маком, фруктова випічка або кисіль.

Солодка страва залежить від сімейних традицій. У різних регіонах України до різдвяного столу також готують млинці, пироги з грибами, кисіль і мариновані овочі.

Що ще поставити на стіл у Святвечір

Крім основних страв, на стіл можна поставити хліб, домашні соління, квашені овочі та пісні закуски. Водночас немає потреби готувати багато додаткових частувань, якщо дванадцять основних страв уже забезпечують достатній вибір.

Варто враховувати й те, що традиційне меню відрізняється від родини до родини. Якщо певну страву у вашій місцевості не готують, її можна замінити іншою пісною стравою, зберігаючи сімейні звичаї.

Як підготувати різдвяне меню 2026 без зайвого клопоту

Щоб приготування вечері не забрало весь передсвятковий день, розподіліть роботу заздалегідь:

За два дні до Святвечора: складіть меню, перевірте запаси круп, борошна, сушених грибів і сухофруктів. Купіть продукти, які можуть зберігатися кілька днів. За день до свята: приготуйте узвар, відваріть квасолю, замочіть сушені гриби, підготуйте начинку для вареників і голубців. 24 грудня: приготуйте гарячі страви, зваріть кутю, спечіть пампушки та запечіть яблука. Частину страв, приготованих напередодні, можна розігріти безпосередньо перед вечерею.

Такий план допоможе уникнути поспіху й краще організувати роботу на кухні. Також заздалегідь визначте, які страви потребують духовки, щоб не витрачати час на очікування.

Як прикрасити різдвяний стіл

Для сервірування підійдуть лляна або бавовняна скатертина, керамічний посуд, свічки та невеликі композиції з хвойних гілок. Якщо в родині збереглися вишиті рушники чи святковий текстиль, вони можуть стати головним акцентом декору.

Для оздоблення столу використовуйте природні матеріали: шишки, сушені апельсини, гілочки ялини або сосни. Важливо залишити достатньо місця для страв і не перевантажувати поверхню декором.

Свічки встановлюйте у стійкі підсвічники подалі від скатертини, сухих гілок і паперових прикрас. Якщо на столі мало місця, краще розмістити частину декору на окремій полиці або комоді.

Яких традицій дотримуються на Святвечір

У багатьох українських родинах до вечері сідають після появи першої зірки. Перед початком трапези можуть читати молитву, а першою куштують кутю.

Ще один відомий звичай — залишати на столі додаткове місце для гостя. Він уособлює гостинність і пам’ять про тих, хто не може бути поруч із родиною.

Однак обряди відрізняються залежно від місцевості та сімейних переконань. Тому під час підготовки до Різдва можна спиратися на традиції, які передавалися у вашій родині, і водночас створювати власні звичаї.

FAQ

Що приготувати на Святвечір 2026?

На Святвечір традиційно готують 12 пісних страв. До меню можна включити кутю, узвар, пісний борщ із грибами, вареники з картоплею або капустою, голубці з рисом і грибами, рибу, тушковану капусту, квасолю, гриби, картоплю, пампушки та печені яблука. Перелік можна змінювати відповідно до регіональних і сімейних традицій.

Які 12 страв мають бути на Святвечір?

Єдиного обов’язкового списку немає. Найчастіше серед традиційних страв називають кутю, узвар, вареники, голубці, борщ, рибу, капусту, квасолю або горох, гриби, картоплю, пампушки та пісну випічку чи печені яблука. Головна особливість традиційної вечері — пісне меню та спільна родинна трапеза.

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