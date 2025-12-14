- Дата публікації
Не штоленом єдиним: рецепт різдвяного кекса, що підкорює з першого шматка
Англійський кекс може стати альтернативою німецькому штолену.
Напередодні Різдва хочеться чогось особливого. Важливе місце на святковому столі займає випічка - солодка і запашна. Саме десерти дарують смаки, що зігрівають, та нагадують нам аромати, які повертають у дитинство.
ТСН.ua підготував рецепт різдвяного кекса, що стане справжньою прикрасою святкового столу.
Різдвяний кекс — це солодка випічка, яка наповнює дім запахами спецій, цитрусових і теплого тіста, Його печуть заздалегідь, аби до Різдва він вистоявся і набув свого особливого смаку і аромату.
Англійський кекс
Авторка рецепту cakecupcake_ks каже, що цей різдвяний кекс стає смачнішим щодня. Тому його слід робити заздалегідь, аби він настоявся. Кекс виходить насиченим, вологим, щедрим на сухофрукти й горіхи.
Інгредієнти для тіста:
270 г вершкового масла 82%
270 г цукру
225 г яєць
1,5 ст. л. меду
338 г борошна
75 г мигдального борошна
15 г розпушувача
0,5 ч. л. солі
Інгредієнти для начинки:
400 г смажених горіхів
700 г різних сухофруктів
цедра двох апельсинів
250 мл рому або лікеру
Спеції:
1,5 ч. л. кориці
0,5 ч. л. імбиру
0,5 ч. л. мускатного горіха
0,5 ч. л. меленої гвоздики
0,5 ч. л. меленого кардамону
1 стручок ванілі
Приготування
За кілька годин до випікання, а ще краще - на ніч, залийте сухофрукти алкоголем. Усе добре перемішайте і герметично закрийте. Сухофрукти набухнуть, стануть соковитими й ароматними.
Міксером збийте масло з цукром, аби маса стала світлішою та набула кремової текстури. Додайте яйця, мед і ваніль. Усе добре перемішайте, аби інгредієнти з’єдналися.
У мисці змішайте сухі інгредієнти. У два підходи додайте їх до рідкої маси. Потім додайте начинку - замочені сухофрукти і горіхи. Перемішайте лопаткою - без зайвого збивання.
Для кексу знадобиться кругла з отвором по центру. Змастіть її маслом і присипте борошном.
Кекс випікайте у розігрітій до 160-165°C духовці протягом 70-90 хв.
Коли дістанете кекс, полийте його ромом, лікером або цукровим сиропом. Це підсилить аромат і зберігатиме вологість.
Після повного охолодження його необхідно загорнути в пергамент і залишити настоюватися в темному місці.Ідеальний варіант - це витримати до чотирьох тижнів, періодично кожний тиждень змащуючи алкоголем.
Кулінарка каже, що кекс можна задекорувати білковою глазур’ю.
