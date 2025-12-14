ТСН у соціальних мережах

Не штоленом єдиним: рецепт різдвяного кекса, що підкорює з першого шматка

Англійський кекс може стати альтернативою німецькому штолену.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кекс. Фото: cakecupcake_ks.

Англійський кекс. Фото: cakecupcake_ks.

Напередодні Різдва хочеться чогось особливого. Важливе місце на святковому столі займає випічка - солодка і запашна. Саме десерти дарують смаки, що зігрівають, та нагадують нам аромати, які повертають у дитинство.

ТСН.ua підготував рецепт різдвяного кекса, що стане справжньою прикрасою святкового столу.

Різдвяний кекс — це солодка випічка, яка наповнює дім запахами спецій, цитрусових і теплого тіста, Його печуть заздалегідь, аби до Різдва він вистоявся і набув свого особливого смаку і аромату.

Англійський кекс

Авторка рецепту cakecupcake_ks каже, що цей різдвяний кекс стає смачнішим щодня. Тому його слід робити заздалегідь, аби він настоявся. Кекс виходить насиченим, вологим, щедрим на сухофрукти й горіхи.

Інгредієнти для тіста:

  • 270 г вершкового масла 82%

  • 270 г цукру

  • 225 г яєць

  • 1,5 ст. л. меду

  • 338 г борошна

  • 75 г мигдального борошна

  • 15 г розпушувача

  • 0,5 ч. л. солі

Інгредієнти для начинки:

  • 400 г смажених горіхів

  • 700 г різних сухофруктів

  • цедра двох апельсинів

  • 250 мл рому або лікеру

Спеції:

  • 1,5 ч. л. кориці

  • 0,5 ч. л. імбиру

  • 0,5 ч. л. мускатного горіха

  • 0,5 ч. л. меленої гвоздики

  • 0,5 ч. л. меленого кардамону

  • 1 стручок ванілі

Приготування

  1. За кілька годин до випікання, а ще краще - на ніч, залийте сухофрукти алкоголем. Усе добре перемішайте і герметично закрийте. Сухофрукти набухнуть, стануть соковитими й ароматними.

  2. Міксером збийте масло з цукром, аби маса стала світлішою та набула кремової текстури. Додайте яйця, мед і ваніль. Усе добре перемішайте, аби інгредієнти з’єдналися.

  3. У мисці змішайте сухі інгредієнти. У два підходи додайте їх до рідкої маси. Потім додайте начинку - замочені сухофрукти і горіхи. Перемішайте лопаткою - без зайвого збивання.

  4. Для кексу знадобиться кругла з отвором по центру. Змастіть її маслом і присипте борошном.

  5. Кекс випікайте у розігрітій до 160-165°C духовці протягом 70-90 хв.

  6. Коли дістанете кекс, полийте його ромом, лікером або цукровим сиропом. Це підсилить аромат і зберігатиме вологість.

  7. Після повного охолодження його необхідно загорнути в пергамент і залишити настоюватися в темному місці.Ідеальний варіант - це витримати до чотирьох тижнів, періодично кожний тиждень змащуючи алкоголем.

Кулінарка каже, що кекс можна задекорувати білковою глазур’ю.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом традиційного українського калача, який століттями готували на Різдво.

