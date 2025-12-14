Не штоленом єдиним: рецепт різдвяного кекса, що підкорює з першого шматка

Англійський кекс. Фото: cakecupcake_ks.

Реклама

Напередодні Різдва хочеться чогось особливого. Важливе місце на святковому столі займає випічка - солодка і запашна. Саме десерти дарують смаки, що зігрівають, та нагадують нам аромати, які повертають у дитинство.

ТСН.ua підготував рецепт різдвяного кекса, що стане справжньою прикрасою святкового столу.

Різдвяний кекс — це солодка випічка, яка наповнює дім запахами спецій, цитрусових і теплого тіста, Його печуть заздалегідь, аби до Різдва він вистоявся і набув свого особливого смаку і аромату.

Реклама

Англійський кекс

Авторка рецепту cakecupcake_ks каже, що цей різдвяний кекс стає смачнішим щодня. Тому його слід робити заздалегідь, аби він настоявся. Кекс виходить насиченим, вологим, щедрим на сухофрукти й горіхи.

Інгредієнти для тіста:

270 г вершкового масла 82%

270 г цукру

225 г яєць

1,5 ст. л. меду

338 г борошна

75 г мигдального борошна

15 г розпушувача

0,5 ч. л. солі

Інгредієнти для начинки:

400 г смажених горіхів

700 г різних сухофруктів

цедра двох апельсинів

250 мл рому або лікеру

Спеції:

Реклама

1,5 ч. л. кориці

0,5 ч. л. імбиру

0,5 ч. л. мускатного горіха

0,5 ч. л. меленої гвоздики

0,5 ч. л. меленого кардамону

1 стручок ванілі

Приготування

За кілька годин до випікання, а ще краще - на ніч, залийте сухофрукти алкоголем. Усе добре перемішайте і герметично закрийте. Сухофрукти набухнуть, стануть соковитими й ароматними. Міксером збийте масло з цукром, аби маса стала світлішою та набула кремової текстури. Додайте яйця, мед і ваніль. Усе добре перемішайте, аби інгредієнти з’єдналися. У мисці змішайте сухі інгредієнти. У два підходи додайте їх до рідкої маси. Потім додайте начинку - замочені сухофрукти і горіхи. Перемішайте лопаткою - без зайвого збивання. Для кексу знадобиться кругла з отвором по центру. Змастіть її маслом і присипте борошном. Кекс випікайте у розігрітій до 160-165°C духовці протягом 70-90 хв. Коли дістанете кекс, полийте його ромом, лікером або цукровим сиропом. Це підсилить аромат і зберігатиме вологість. Після повного охолодження його необхідно загорнути в пергамент і залишити настоюватися в темному місці.Ідеальний варіант - це витримати до чотирьох тижнів, періодично кожний тиждень змащуючи алкоголем.

Кулінарка каже, що кекс можна задекорувати білковою глазур’ю.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом традиційного українського калача, який століттями готували на Різдво.