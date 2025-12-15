Різдвяні пампухи: родинний рецепт пухкої і солодкої здоби

Пампухи. / © ТСН

З давніх-давен українці готували на Святвечір пампухи. За давніми віруваннями, його кругла форма символізує сонце, життя і безкінечність. У народі вважалося - чим пишніші й смачніші пампухи на столі, тим щедрішим буде наступний рік.

ТСН.ua підготував родинний рецепт пісних пампухів, які є однією з 12 страв на святковому столі.

Особливо поширеною традиція є у західних областях, де пампухи - це справжній різдвяний символ. На Святвечір їх робили пісними, адже ще тривав піст, а смажили - після появи першої зірки. Цим смаколиком пригощали гостей та колядників. Сьогодні без них важко уявити справжній Святвечір.

Інгредієнти

200 мл теплої води

400 г борошна

25 г “живих” дріжджів або 10 г сухих

70 мл олії

70 г цукру

10 г ванільного цукру

цедра одного апельсина

дрібка солі

50 г цукрової пудри для прикрашання

Приготування

Готуємо опару. У кип’яченій теплій воді розводимо розводимо у теплій воді. Додаємо 1-2 столових ложок цукру та 100 грам просіяного борошна. Залишаємо на 20-30 хвилин в теплому місці. Коли опара підійде додаємо цедру апельсину, решту цукру, ванільний цукор, дрібку солі та олію. Усе добре перемішуємо. До цієї маси порціями додаємо просіяне борошно. Замішуючи тісто. Воно буде трішки липнути до рук. Можна додати ще трошки борошна, але головне - не забити його. Формуємо тісто у кулю, кладемо до миски, накриваємо рушником і ставимо до теплого місця. Залишаємо тісто на 60 хв, аби підросло. Воно має збільшитися в об’ємі у 2-2,5 рази. Виробляємо пампухи. Перший спосіб - розкачуємо тісто товщиною приблизно 0,5-1 см, вирізаємо кружечки формою та формуємо кульки. Другий спосіб - розрізаємо тісто на кілька шматків, скручуємо “ковбаску”, а потім ділимо не невеликі частинки, з яких робимо кульки. Викладаємо пампухи на присипану борошном поверхню і залишаємо на 20-30 хв, аби вони підросли. Розігріваємо у сотейнику олію. Опускаємо пампухи по одному і смажимо з обох сторін до золотавого кольору. Посмажені пампухи викладаємо на паперовий рушник, аби він увібрав зайву олію. За бажанням, смаколики можна посипати цукровою пудрою.

Нагадаємо, ми писали про те, що приготувати на Різдво. Традиційно українці готують 12 пісних страв на Святвечір, кожна з яких має свою символіку та значення.