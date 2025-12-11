Різдвяні прикраси, що шкодять тваринам: названо п’ять найтоксичніших рослин

Омела / © Credits

Святкова зелень створює атмосферу зимових свят, однак деякі популярні різдвяні рослини можуть бути небезпечними для тварин. Про те, від чого слід тримати подалі котів і собак, розповіла експертка Королівського ветеринарного коледжу Ліззі Юенс. Вона наголошує: не обов’язково повністю відмовлятися від традиційних прикрас, але важливо знати про ризики й не залишати токсичні рослини в зоні доступу улюбленців.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Падуб

Яскравий падуб залишається класичним символом Різдва, однак його листя та ягоди можуть спричинити серйозні проблеми. Листки легко травмують ротову порожнину й кишківник, а ягоди провокують сильні шлунково-кишкові розлади. Ветеринарка радить давати тварині багато води, якщо вона вже встигла щось проковтнути.

Амариліс

Популярна святкова квітка становить загрозу для котів і собак. Цибулина та пелюстки містять лікорин та інші токсичні алкалоїди. Після вживання можливі блювота, слинотеча, біль у животі та тремор. У тяжчих випадках — сонливість, падіння тиску чи навіть судоми.

Тис

Це одна з найнебезпечніших рослин зимового декору. Навіть невеликий укус може призвести до раптової слабкості, важкого отруєння та серцевої недостатності. Тис загрозливий як для тварин, так і для людей, тому його краще взагалі не використовувати в домашніх композиціях.

Пуансетія

Популярна різдвяна квітка містить подразливий молочний сік. У тварин після поїдання великої кількості частин рослини можливі блювота, млявість і підвищена слинотеча. Хоча невелика доза рідко спричиняє отруєння, ризик однаково високий, тож пуансетії варто ставити подалі.

Омела

Традиційна різдвяна прикраса безпечна за умови дотику, але небезпечна для ковтання. У тварин і людей омела може викликати нудоту, блювоту та, у тяжчих випадках, галюцинації. Особливо уважними мають бути власники котів, які можуть легко дістатися до рослини навіть під стелею.

