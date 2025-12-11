- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 66
- Час на прочитання
- 2 хв
Різдвяні прикраси, що шкодять тваринам: названо п’ять найтоксичніших рослин
Деякі різдвяні рослини становлять серйозну загрозу для тварин, провокуючи блювоту, слабкість і навіть судоми. Ветеринарка назвала головні ризики сезону.
Святкова зелень створює атмосферу зимових свят, однак деякі популярні різдвяні рослини можуть бути небезпечними для тварин. Про те, від чого слід тримати подалі котів і собак, розповіла експертка Королівського ветеринарного коледжу Ліззі Юенс. Вона наголошує: не обов’язково повністю відмовлятися від традиційних прикрас, але важливо знати про ризики й не залишати токсичні рослини в зоні доступу улюбленців.
Про це повідомило видання House Beautiful.
Падуб
Яскравий падуб залишається класичним символом Різдва, однак його листя та ягоди можуть спричинити серйозні проблеми. Листки легко травмують ротову порожнину й кишківник, а ягоди провокують сильні шлунково-кишкові розлади. Ветеринарка радить давати тварині багато води, якщо вона вже встигла щось проковтнути.
Амариліс
Популярна святкова квітка становить загрозу для котів і собак. Цибулина та пелюстки містять лікорин та інші токсичні алкалоїди. Після вживання можливі блювота, слинотеча, біль у животі та тремор. У тяжчих випадках — сонливість, падіння тиску чи навіть судоми.
Тис
Це одна з найнебезпечніших рослин зимового декору. Навіть невеликий укус може призвести до раптової слабкості, важкого отруєння та серцевої недостатності. Тис загрозливий як для тварин, так і для людей, тому його краще взагалі не використовувати в домашніх композиціях.
Пуансетія
Популярна різдвяна квітка містить подразливий молочний сік. У тварин після поїдання великої кількості частин рослини можливі блювота, млявість і підвищена слинотеча. Хоча невелика доза рідко спричиняє отруєння, ризик однаково високий, тож пуансетії варто ставити подалі.
Омела
Традиційна різдвяна прикраса безпечна за умови дотику, але небезпечна для ковтання. У тварин і людей омела може викликати нудоту, блювоту та, у тяжчих випадках, галюцинації. Особливо уважними мають бути власники котів, які можуть легко дістатися до рослини навіть під стелею.
Нагадаємо, взимку собаки стикаються з ризиками, які багато власників навіть не помічають. Ветеринарка назвала п’ять дій, що захищають тварин у холод.