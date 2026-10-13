Різдвяний піст 2026 року: коли починається, що можна їсти та кому дозволені послаблення

Різдвяний піст 2026: коли починається і закінчується / © pexels.com

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Він триватиме 40 днів і завершиться напередодні Різдва. У цей час віряни змінюють звичний раціон, обмежують вживання певних продуктів і приділяють більше уваги молитві, добрим справам та стриманості.

Розповідаємо, коли починається Різдвяний піст у 2026 році, що дозволено їсти та кому можна послабити обмеження.

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Коли починається Різдвяний піст 2026 року

За новим церковним календарем Різдвяний піст розпочнеться 15 листопада 2026 року та триватиме до 24 грудня включно. Різдво Христове віряни, які дотримуються нового календаря, святкуватимуть 25 грудня.

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У народі цей період називають Пилипівкою. Назва пов’язана з днем пам’яті апостола Пилипа, після якого починається піст. Його тривалість становить 40 днів, протягом яких віряни готуються до одного з головних християнських свят.

Водночас дати залежать від календаря, якого дотримується конкретна релігійна громада. Ті, хто продовжує жити за юліанським календарем, розпочинатимуть Різдвяний піст 28 листопада 2026 року, а завершать 6 січня 2027 року.

Що можна їсти під час Різдвяного посту

Основне правило Різдвяного посту — обмеження продуктів тваринного походження. Зазвичай із меню прибирають м’ясо, молоко, сир, вершкове масло, сметану та яйця. Натомість основу харчування становлять овочі, фрукти, крупи, гриби, бобові, горіхи й насіння.

Строгість посту залежить від дня тижня та церковного уставу. У традиційній практиці передбачені дні з більш суворими обмеженнями, коли утримуються від олії та гарячої їжі, і дні, коли дозволяються приготовані страви та рослинна олія.

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Рибу також можна їсти не щодня. Дозволи залежать від церковного календаря, свят і періоду посту. Тому перед складанням меню варто уточнити правила у своїй парафії, особливо якщо людина планує дотримуватися посту відповідно до конкретного церковного уставу.

Коли можна їсти рибу під час Різдвяного посту

Під час Пилипівки риба дозволяється в окремі дні, однак конкретний перелік може відрізнятися залежно від традиції та календаря. За правилами, наведеними для Різдвяного посту 2026 року, серед таких дат називають:

21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;

6 грудня — день святителя Миколая Чудотворця;

окремі суботи й неділі до початку завершального етапу посту.

У заключний період перед Різдвом харчові обмеження стають суворішими. Тому не варто вважати, що риба дозволена в усі вихідні протягом усіх 40 днів. Точний порядок слід звіряти з календарем своєї церкви.

Кому дозволено послабити Різдвяний піст

Харчові обмеження мають враховувати стан здоров’я, вік і життєві обставини людини. Суворого посту можуть не дотримуватися або дотримуватися в полегшеній формі:

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діти та люди похилого віку;

вагітні жінки й матері, які годують грудьми;

люди з хронічними захворюваннями або іншими медичними обмеженнями;

військовослужбовці, особливо ті, хто перебуває в зоні бойових дій;

люди, які виконують важку фізичну роботу, перебувають у дорозі або складних обставинах.

Це не означає, що для всіх перелічених категорій існує однакове автоматичне звільнення від посту. Міру обмежень можна обговорити зі священником. Якщо зміна харчування може погіршити здоров’я, необхідно також порадитися з лікарем.

Календар харчування під час Різдвяного посту

Від 15 листопада до 19 грудня: основний період посту:

У цей час раціон складають переважно рослинні продукти, а правила харчування змінюються залежно від дня тижня:

Понеділок, середа та п’ятниця — сухоїдіння. Дозволяється рослинна їжа без термічної обробки та додавання олії відповідно до традиції.

Вівторок і четвер — гарячі пісні страви з рослинних продуктів, до яких можна додавати олію.

Субота та неділя — дозволяються риба, рослинна олія та невелика кількість вина.

Великі церковні свята — у деякі святкові дні передбачені послаблення, зокрема дозвіл на рибу, якщо це відповідає церковному календарю.

Для щоденного меню підійдуть овочеві супи, каші, тушковані овочі, бобові, гриби, фрукти та горіхи.

Від 20 до 24 грудня: завершальний етап посту:

Наприкінці Різдвяного посту харчові обмеження стають суворішими. Особливо це стосується вживання риби:

Понеділок, середа та п’ятниця — сухоїдіння, тобто рослинна їжа без олії.

Вівторок і четвер — гарячі пісні страви з додаванням олії, але без риби.

Субота та неділя — гаряча рослинна їжа з олією; допускається невелика кількість вина згідно з відповідною церковною традицією.

Риба — у цей період не входить до звичайного пісного меню.

Основу раціону можуть становити каші, картопля, овочеві страви, гриби, квасоля, сочевиця та інші продукти рослинного походження.

24 грудня: Святвечір і традиційні пісні страви:

Святвечір завершує Різдвяний піст за календарем, у якому Різдво Христове святкують 25 грудня. Цей день традиційно присвячений особливому утриманню та підготовці до свята.

За народним звичаєм, святкову вечерю починають після появи першої зірки. На столі зазвичай є кутя, узвар та інші пісні страви. Для приготування куті використовують пшеницю або інше зерно, мед, мак і горіхи.

Що готують на Святвечір 24 грудня

Останній день Різдвяного посту припадає на 24 грудня — Святвечір. За українською традицією родина збирається за пісною вечерею, для якої готують 12 страв. Центральне місце на столі посідає кутя, яку зазвичай роблять із пшениці або іншого зерна з додаванням маку, меду та горіхів. Також подають узвар, вареники з пісною начинкою, голубці, страви з квасолі, капусти й грибів.

Звичай утримуватися від їжі до вечері залежить від традиції та можливостей людини. Особливо суворих правил не варто дотримуватися на шкоду здоров’ю.

25 грудня християни, які святкують Різдво за новим календарем, відзначають народження Ісуса Христа. Цей день завершує період посту та відкриває час різдвяного святкування.

FAQ

Коли починається Різдвяний піст 2026 року?

За новим церковним календарем Різдвяний піст починається 15 листопада 2026 року та завершується 24 грудня. Різдво Христове святкують 25 грудня. Для громад, які дотримуються старого календаря, дати інші: з 28 листопада 2026 року до 6 січня 2027 року.

Коли можна їсти рибу під час Різдвяного посту?

Риба дозволяється в окремі дні посту, зокрема на деякі церковні свята та в певні суботи й неділі. Конкретні дати залежать від церковного уставу.

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