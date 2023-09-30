Різдво 25 грудня: розбираємося, коли Святий вечір 2023 року, все про офіційну дату свята та традиції

Різдво Христове в Україні завжди вважалося одним з найбільших релігійних свят. Цього року українці будуть святкувати його 25 грудня. Коли Святий вечір 2023 року після переходу на новоюліанський календар?

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому дати багатьох церковних свят змінилися. Зміни торкнулися і другого найбільшого релігійного свята — Різдва Христивого. Тому від 2023 року українці будуть святкувати його 25 грудня, тобто на 14 днів раніше, ніж до цього.

Історія Різдва Христового

Різдво 2023 року / Фото: pixabay.com

Згідно з церковними переказами римський імператор Август повелів зробити перепис населення. Він наказав, щоб кожен іудей записався там, де жили його пращури. Діва Марія та її чоловік Йосип походили від роду царя Давида, а тому відправилися до Вифлеєма з Назарета.

Коли вони дійшли туди, то виявилося: людей так багато, що для них вже немає місця. Марія була вагітною, але сімейство було змушене заночувати у печері, куди пастухи на ніч заганяли худобу. Саме цю печеру тепер називають "вертепом". Вночі на сіні народився маленький Ісус Христос, який став Спасителем всього людства.

Тієї ж ночі з'явився перед пастухами янгол Господній і розповів про диво народження. Пастухи пішли до печери і розповіли про все Марії з Йосипом, а потім вклонилися маленькому Христу. Незабаром до сімейства завітали волхви з подарунками. Це були мудрі люди, які займалися вивченням зірок. Волхви, коли побачили появу нової зірки, пішли до царя Ірода, але там не знайшли немовляти. Ірод дуже збентежився і наказав знайти новонародженого царя. Вже тоді він замислив вбити дитину.

Волхви повернулися до пустелі і за допомогою світла зірки знайшли печеру з немовлям. Вони вклонилися Марії і Ісусу, а потім подарували йому золото, ладан і смирну. Залишилися волхви ночувати в печері і тієї ж ночі їм наснився сон-попередження, щоб вони не поверталися до Єрусалиму і нічого не розповідали Іроду. Наступного ранку волхви, пам'ятаючи свій сон, відразу пішли додому.

Традиції на Різдво

Традиції на Різдво / Фото: pixabay.com

Перед Різдвом починається один з найтриваліших у році постів — Різдвяний піст. Він триває 40 днів і необхідний, щоб очистити душу й тіло перед Різдвом Христовим. Під час Різдвяного посту вірянам дозволяється їсти овочі, фрукти, каші, гриби, бобові, інколи рибу. Але заборонено вживати м'ясо, яйця, молочні продукти, сир, вершкове масло.

Особливою традицією українського Різдва є колядки — веселі пісні на релігійну тематику. Колядники обходять будинки, тримаючи в руках велику зірку, та розважають своїх сусідів і членів родини за гроші і солодкі подарунки. Здавна наші предки вірили, чим більше кодядників прийде до хати, тим більше багатства і щастя буде в ній наступного року.

Святкування самого Різдва починається від самого ранку. Українці зустрічають це велике свято словами "Христос народився!" і чують у відповідь "Славімо Його!". Святкування переважно проходить у родинному колі. Святковий стіл завжди щедрий, вже не пісний. Цього дня прийнято згадувати покійників, родичів та друзів.

Ще один важливий символ Різдва — вертеп. Деякі історики впевнені, що українці вже у XVII столітті виставляли на Різдво вертепну драму. Цей звичай був загальнопоширеним по всій Україні.

Особливе місце в українській оселі в різдвяний період займає дідух. Його заведено ставити на кут стола або будинку. Створюють його зі снопа, якого збирали ще під час закінчення жнив. Сніп зберігали впродовж всієї зими як символ родючості, життя та безкінечності.

Коли Святий вечір 2023 року

Вертеп / Фото: pixabay.com

З переходом на новоюліанський календар багатьох українців цікавить, коли ж сідати за стіл на Святий вечір. За традицією святковий вечір відбувається напередодні Різдва, тобто 24 грудня. Це один з найбільш урочистих днів у православній традиції, який в Україні відрізняється особливою пишністю та великою кількістю обрядів.

Напередодні Різдва Христвого кожна українська родина сідає за накритий святковий стіл, на якому стоїть 12 пісних страв (адже все ще триває Різдвяний піст). Це число не випадкове, адже воно символізує 12 учнів Ісуса Христа (апостолів) та 12 місяців року. Господині готують пісні страви з особливою увагою до деталей. Зазвичай це пісний борщ, каші, бобові, риба, мед, сухофрукти та багато іншого. Головне місце на святковому різдвяному столі займає кутя — святкова каша з родзинками, перетертим маком і медом.

Підготовка до Святвечора включає не лише духовні практики, в українців здавна було прийнято піклуватися про свою сім'ю та дім. Тому напередодні Святого вечора та Різдва стіни зазвичай білили, прикрашали. Також Святвечір відрізняється особливою традицією посту. Протягом всього дня не прийнято їсти аж до появи на небі першої зірки. Тільки тоді вся родина сідає за стіл.

Чому Різдво святкують три дні? Традиційно Різдвяний період починається від Святого вечора (24 грудня) та закінчується другим днем Різдва (26 грудня). Однак Святки все ще тривають і завершуються з Водохрещем (6 січня).