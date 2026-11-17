Календар свят на грудень 2026 / © pexels.com

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Які свята припадають на кожен день грудня, коли українці святкуватимуть професійні дати та чи варто розраховувати на додаткові вихідні — читайте в календарі на грудень 2026 року.

Грудень 2026 року: скільки буде робочих і вихідних днів

Останній місяць року налічує 31 календарний день. Для українців, які працюють за стандартним п’ятиденним графіком із вихідними в суботу та неділю, у грудні 2026 року передбачено:

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23 робочі дні;

8 вихідних днів.

Відпочивати за стандартним графіком можна буде в такі дати: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 та 27 грудня.

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Чи будуть додаткові вихідні у грудні 2026 року

У грудні на українців чекає одне державне свято, яке за звичайних умов передбачає неробочий день, — Різдво Христове, яке припадає на 25 грудня.

Однак під час дії воєнного стану положення статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів не застосовуються. Це передбачено статтею 6 Закону України № 2136-IX.

Воєнний стан в Україні подовжено до 29 січня 2027 року. Тому 25 грудня 2026 року, яке припадає на п’ятницю, не буде обов’язковим додатковим вихідним днем.

Також не діє правило про перенесення вихідного дня, якщо свято збігається із суботою або неділею. Отже, у грудні графік роботи залежатиме від режиму, встановленого роботодавцем.

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Календар свят на грудень 2026 року

Календар свят на грудень 2026 року / © ТСН

Упродовж місяця українці святкуватимуть професійні свята, пам’ятні дати та міжнародні події. Серед них — дні, присвячені військовослужбовцям, працівникам державних установ, енергетикам, дипломатам і представникам інших професій.

Основні дати грудня:

1 грудня — День працівників прокуратури; Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

3 грудня — Міжнародний день людей з інвалідністю;

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4 грудня — День ракетних військ і артилерії;

5 грудня — День працівників статистики; Міжнародний день волонтерів; Міжнародний день добровольців в iм’я економічного тa соціального розвитку;

6 грудня — День Збройних сил України; День святого Миколая;

7 грудня — День місцевого самоврядування; Міжнародний день цивільної авіації;

9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією;

10 грудня — День прав людини;

12 грудня — День Сухопутних військ Збройних сил України;

13 грудня — День благодійництва;

14 грудня — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

15 грудня — День працівників суду;

17 грудня — День працівника державної виконавчої служби;

18 грудня — Міжнародний день мігранта;

19 грудня — День адвокатури; День співпраці Південь-Південь Оpганізації Об’єднаних Націй;

20 грудня — Міжнародний день солідарності людей;

22 грудня — День енергетика; День працівників дипломатичної служби;

24 грудня — День працівників архівних установ; Святвечір;

25 грудня — Різдво Христове;

31 грудня — новорічна ніч.

Грудень завершує календарний рік низкою важливих для України професійних і пам’ятних дат. Особливе місце серед них посідають свята, присвячені українським військовим, волонтерам, енергетикам та іншим фахівцям, чия робота має велике значення для країни.

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