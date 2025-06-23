Різдво Івана Предтечі 2025 року: що ми знаємо про життя святого, які традиції свята поширені серед українців

Різдво Івана Предтечі 2025 року / © Pixabay

Реклама

За новоюліанським календарем українці святкують Різдво Івана Предтечі 24 червня 2025 року. Цього дня згадується народження пророка Івана, якого ще називають Хрестителем (тому що він хрестив Ісуса Христа) і Предтечею (тим, хто передує).

В народній традиції свято носить назву Івана Купала або просто Іванів день.

Хто такий Іван Предтеча: що ми знаємо про його життя

Іван Предтеча, якого в народі також називають Хреститель, народився приблизно за пів року до Ісуса Христа — між 6 і 2 роками до нашої ери. Його батьками були священник Захарія та Єлизавета. Бог подарував подружжю сина вже в досить поважному віці.

Реклама

Після того, як цар Ірод наказав вбити всіх немовлят у Віфлеємі й околицях, Іван чудом вижив. Коли він був ще дитиною, його батьки померли. Згідно з церковними переказами, хлопець виріс у пустелі, можливо — серед релігійної громади. Він носив простий грубий одяг із шкіряним поясом, харчувався сараною і диким медом, багато молився. У тридцять років Бог покликав його і він розпочав пророкувати та відкрито проповідувати.

Його часто називали “голосом, що кличе в пустелі”, хоча тут мова йде не про справжню пустелю, а про серця людей, які потребували очищення. Однак, під час своїх проповідей він говорив:

“Після мене йде Той, Хто сильніший за мене. Я навіть не достойний розв’язати ремінь на Його взутті. Я хрестив вас водою, а Він хреститиме Духом Святим”.

Одного разу на березі Йордану Іван зустрів Ісуса і охрестив Його. Саме це вважається головною подією в житті пророка, адже цим він підготував світ до появи Спасителя.

Після цього Іван почав відкрито викривати гріхи людей — як простих, так і впливових. Він не закликав до повстань чи політичної боротьби, а говорив про важливість внутрішньої чистоти, перемоги над гріхом і духовної свободи. Його щирість і праведність вражали навіть тих, кого він критикував. Навіть цар Ірод Антипа (син того Ірода, який наказав вбити немовлят) з повагою слухав Івана, хоча й не наважувався змінити спосіб свого життя.

Реклама

Нажаль, Іван, як і багато інших пророків, загинув мученицькою смертю. Це сталося приблизно 30 року. Причиною стала Іродіада — дружина брата Ірода, з якою Ірод вступив у гріховний зв’язок. Іван публічно засуджував їхній союз, чим розгнівив Іродіаду. Вона добилася того, щоб пророка кинули до в’язниці.

Якось під час бенкету на честь дня народження Ірода дочка Іродіади — Соломія — так сподобалась царю танцем, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. Мати підказала їй попросити голову Івана Хрестителя. Так і сталося — пророку відтяли голову, і Соломія принесла її на таці.

За переказами, Ірод, Іродіада і Соломія отримали відплату ще за життя. Соломія, переходячи річку взимку, провалилася під кригу, і лід відтяв їй голову. Ірод та Іродіада загинули під час землетрусу — земля їх поглинула. Їхні імена залишилися в історії як символи безсоромного гріха, підлості й жорстокості.

Традиції святкування Різдва Івана Хрестителя

Напередодні цього великого свята в храмах служать всеношну, під час якої священник зачитує канони, що прославляють Івана Предтечу і подію його народження.

Реклама

24 червня віряни несуть до церкви трави, квіти та воду для освячення. Також дехто здійснює паломництва до святинь, які пов’язані з іменем Івана Хрестителя.

Свято збігається з популярним народним святом Івана Купала. Більшість традицій наших предків збереглися до наших днів. Так дівчата влаштовують ворожіння на майбутню долю. Існувала думка, що цієї ночі можна перевірити стосунки на міцність.

На Івана Купала розпалюють багаття, як символ захисту від нечисті. А ще наші предки вірили, що трави набувають особливою цілющої сили.

Як молитися до Івана Предтечі

Хреститель Іоанн, проповідник покаяння, почуй молитви мої та передай прохання Владиці Небесному. Я, як негідний, сумний, немічний і мучиться сумом, закликаю до твоєї участі й заступництва. Благаю Очистити Думи та душу мою, позбавити від злих помислів і наставити на нехай істинний. Святий Іоанн, ти бачив гріхи земні та дарував спокуту людям. О, проповідник земний, який зумів торкнутися Самого Ісуса та охрестити його, даруй мені спасіння перед Господом. Помолися за грішного раба Божого (ім’я) і не залишай мене напризволяще диявольських сил. Я благаю про благо, яке пронесу з собою все життя. Проповідник і мученик пустельний, не відрікайся від мене, обнови душу мою покаянням і наповни серце непідробною вірою. Вічно Царство Небесне. Амінь.

Реклама