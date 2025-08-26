Різдво Пресвятої Богородиці 2025 року: коли святкуємо Другу Пречисту за новим календарем

Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста) 2025 року: дата / © Pixabay

Реклама

Цього дня віряни згадують матір Ісуса Христа, Пречисту Діву Марію. Вони вирушають до церкви, щоб помолитися Богородиці і попросити її захисту. Зокрема, вагітні часто просять її легких пологів та здорових дітей. Більше про свято розповіли в Волинській єпархії Православної Церкви України.

Коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці 2025 року за новим календарем

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а це означає, що дати більшості церковних свят змінилися на 13 днів назад.

Якщо раніше ми святкували Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня, то тепер Друга Пречиста припадає на 8 вересня.

Реклама

Що ми знаємо про свято Різдво Пресвятої Богородиці: історія

Батьки Діви Марії, святий Йоаким та його дружина Анна, жили в Назареті. Вони тривалий час не мали дітей, але прагнули стати батьками. Тому подружжя почало щодня ревно молитися і просити Бога про дитину. Якось вирушив Йоаким до Єрусалимського храму, щоб там принести Господу свої дари. Однак, священний відмовився прийняти в нього їх, адже у чоловіка не було дітей.

Праведна Анна після цього почала ще сильніше молитися. Вона закликала Боже милосердя на родину, благала отримати від Господа благословення стати матір’ю. Нарешті їхні молитви були почуті і архангел Гавриїл приніс щасливу звістку: скоро подружжя стане батьками дівчинки, дитя якої пізніше врятує весь світ.

Як правильно молитися на Різдво Пресвятої Богородиці

О, Непорочна, Благословенна Діва Марія, у Господа випрохана святими молитвами, Богу віддана, Господом улюблена, обрана матір’ю Господа нашого Ісуса Христа за своєю чистотою душі й тіла. Хто ж прославив Тебе або не догодити, адже Народження Твоє — це наш порятунок. Прийми молитву нашу від недостойних рабів Твоїх, не відкинь благання нашого серця.

Тебе прославляємо знову і знову, Твоя велич оспівуємо, до Тебе припадаємо з розчуленням, як до швидкої заступниці плодовитий. Молимо Тебе, випроси у Сина Твого Ісуса Христа, Бога нашого обдарувати нас недостойних благочестивим життям, нехай буде він жити ми, як завгодно то Богу нашому, і з користю для душ наших. О, Пресвята Діва Марія, Цариця небесна, зглянься з усієї милости Своєї на рабів Твоїх, до Тебе звернених, які не змогли ще завестися потомством, пошли Своїм всесильним клопотанням зцілення від безпліддя.

Реклама

О, Богородице, почуй наші молитви, утоли скорботу і даруй мужність жити в щасті. Смиренно вдаємося до Тебе і молимо, випроси у Всемилостивого Господа нашого прощення за всі гріхи, нами вчинені по волі й без. І все, що в праведного життя потрібно буде нам, випроси у Сина Твого, Христа Спасителя. Ти єдина надія наша на годину смерті, даруй нам християнської смерті й введи в Царство Господнє. З усіма святими молимо Тебе невпинно і прославляємо єдиного Господа, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.