Різдво Пресвятої Богородиці 2025 року: коли святкуємо Другу Пречисту за новим календарем
Різдво Пресвятої Богородиці (ще одна назва Друга Пречиста) — це одне з найшанованіших християнських свят року. Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар дата його святкування змінилася.
Цього дня віряни згадують матір Ісуса Христа, Пречисту Діву Марію. Вони вирушають до церкви, щоб помолитися Богородиці і попросити її захисту. Зокрема, вагітні часто просять її легких пологів та здорових дітей. Більше про свято розповіли в Волинській єпархії Православної Церкви України.
Коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці 2025 року за новим календарем
Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а це означає, що дати більшості церковних свят змінилися на 13 днів назад.
Якщо раніше ми святкували Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня, то тепер Друга Пречиста припадає на 8 вересня.
Що ми знаємо про свято Різдво Пресвятої Богородиці: історія
Батьки Діви Марії, святий Йоаким та його дружина Анна, жили в Назареті. Вони тривалий час не мали дітей, але прагнули стати батьками. Тому подружжя почало щодня ревно молитися і просити Бога про дитину. Якось вирушив Йоаким до Єрусалимського храму, щоб там принести Господу свої дари. Однак, священний відмовився прийняти в нього їх, адже у чоловіка не було дітей.
Праведна Анна після цього почала ще сильніше молитися. Вона закликала Боже милосердя на родину, благала отримати від Господа благословення стати матір’ю. Нарешті їхні молитви були почуті і архангел Гавриїл приніс щасливу звістку: скоро подружжя стане батьками дівчинки, дитя якої пізніше врятує весь світ.
Як правильно молитися на Різдво Пресвятої Богородиці
О, Непорочна, Благословенна Діва Марія, у Господа випрохана святими молитвами, Богу віддана, Господом улюблена, обрана матір’ю Господа нашого Ісуса Христа за своєю чистотою душі й тіла. Хто ж прославив Тебе або не догодити, адже Народження Твоє — це наш порятунок. Прийми молитву нашу від недостойних рабів Твоїх, не відкинь благання нашого серця.
Тебе прославляємо знову і знову, Твоя велич оспівуємо, до Тебе припадаємо з розчуленням, як до швидкої заступниці плодовитий. Молимо Тебе, випроси у Сина Твого Ісуса Христа, Бога нашого обдарувати нас недостойних благочестивим життям, нехай буде він жити ми, як завгодно то Богу нашому, і з користю для душ наших. О, Пресвята Діва Марія, Цариця небесна, зглянься з усієї милости Своєї на рабів Твоїх, до Тебе звернених, які не змогли ще завестися потомством, пошли Своїм всесильним клопотанням зцілення від безпліддя.
О, Богородице, почуй наші молитви, утоли скорботу і даруй мужність жити в щасті. Смиренно вдаємося до Тебе і молимо, випроси у Всемилостивого Господа нашого прощення за всі гріхи, нами вчинені по волі й без. І все, що в праведного життя потрібно буде нам, випроси у Сина Твого, Христа Спасителя. Ти єдина надія наша на годину смерті, даруй нам християнської смерті й введи в Царство Господнє. З усіма святими молимо Тебе невпинно і прославляємо єдиного Господа, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.