ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
577
Час на прочитання
3 хв

Різдво Пресвятої Богородиці: жінкам обов’язково потрібно зробити на Другу Пречисту ці речі

8 вересня (за новоюліанським календарем) християни вшановують одне з найсвітліших і найзворушливіших свят — Різдво Пресвятої Діви Марії, обраної Богом стати Матір’ю Спасителя світу, Ісуса Христа.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Різдво Пресвятої Богородиці 2025

Різдво Пресвятої Богородиці 2025 / © unsplash.com

У християнській традиції Пресвяту Богородицю вшановують не тільки як Матір Ісуса Христа, а й як ніжну заступницю жінок і дітей. Тому саме представницям прекрасної статі варто особливо відчути велич цього дня: відвідати храм, помолитися за добробут родини, здоров’я дітей і подякувати Господу та Його Матері за всі отримані благодаті.

Вважається, що молитви 8 вересня мають особливу силу: вони допомагають полегшити душевний тягар і дарують спокій тим, хто щиро ділиться з Марією своїми переживаннями. Колись дівчата в цей день молилися про щасливе заміжжя, вірячи, що Богородиця неодмінно почує їх прохання.

Традиції святкового столу

З давніх-давен на Різдво Богородиці готували щедрий стіл — це символізувало майбутній врожай та достаток у домі. Водночас їжа мала бути пісною: без м’яса, молочних продуктів та алкоголю. Господині подавали хліб, каші, овочеві страви та медові ласощі.

Родинні зустрічі та добрі справи

Ще однією доброю традицією було відвідування батьків, дідусів і бабусь. Молодші виявляли пошану до старших, слухали їхні поради й ділилися святковими гостинцями. Така увага до рідних вважалася благословенням на щасливе життя.

Прикмети й обряди

  • Зустрічати світанок біля річки — добра прикмета. Незаміжнім дівчатам це віщувало швидке весілля, а заміжнім жінкам — збереження молодості та сили. Для цього потрібно було вмитися річковою водою.

  • Погода цього дня вважалася провісником осені: якщо сонячно й тепло, то й осінь обіцяє бути ясною та лагідною.

Чого не слід робити

День Різдва Богородиці належить провести в тиші й гармонії. Заборонялося лаятися, сваритися чи виконувати хатню роботу. Усі думки й дії мали бути чистими, а серце — відкритим для добрих справ.

Молитва, яку потрібно прочитати 8 вересня всім жінкам

Преблагословенна Діво Маріє, Царице неба і землі, Твоєму чудотворному образу припадаючи, розчулено взиваємо: зглянься милостиво на рабів Твоїх і Твоїм всесильним клопотанням зійшли кому потрібна. Вся вірних чада Святої Церкви спаси, невірних зверни, заблудлих на шлях правий настави, старість і слабкість сил підтримай, юних у вірі святій зрости, мужність на добро направ, грішників до покаяння приведи і всіх християн благання почуй, хворих вилікуй, скорботи утоли, подорожуючим спутешествуй. Боронь, Владичице, гріхопадінь і бід всіх, побожно закликаючих святе імя Твоє і поклоняємося чесному образу Твоєму. Ти бо молитвами беззаконня наші задарма очищаєш, тим же Тебе припадаємо і паки співаємо: віджени від нас усякого ворога і супостата, усякої напасті і згубні зневіряння — молитвами Твоїми, подающі дощі своєчасні і землі рясно родить, вклади в серця наші страх Божий до виконання заповідей Господніх, щоб усі тихо і мирно поживемо на спасіння душ наших, на благо ближніх і на славу Господа, Йому бо, яко Творця, Промислителю і Спасителеві нашому всяка належить слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Дата публікації
Кількість переглядів
577
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie