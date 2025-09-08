- Дата публікації
Різдво Пресвятої Богородиці: жінкам обов’язково потрібно зробити на Другу Пречисту ці речі
8 вересня (за новоюліанським календарем) християни вшановують одне з найсвітліших і найзворушливіших свят — Різдво Пресвятої Діви Марії, обраної Богом стати Матір’ю Спасителя світу, Ісуса Христа.
У християнській традиції Пресвяту Богородицю вшановують не тільки як Матір Ісуса Христа, а й як ніжну заступницю жінок і дітей. Тому саме представницям прекрасної статі варто особливо відчути велич цього дня: відвідати храм, помолитися за добробут родини, здоров’я дітей і подякувати Господу та Його Матері за всі отримані благодаті.
Вважається, що молитви 8 вересня мають особливу силу: вони допомагають полегшити душевний тягар і дарують спокій тим, хто щиро ділиться з Марією своїми переживаннями. Колись дівчата в цей день молилися про щасливе заміжжя, вірячи, що Богородиця неодмінно почує їх прохання.
Традиції святкового столу
З давніх-давен на Різдво Богородиці готували щедрий стіл — це символізувало майбутній врожай та достаток у домі. Водночас їжа мала бути пісною: без м’яса, молочних продуктів та алкоголю. Господині подавали хліб, каші, овочеві страви та медові ласощі.
Родинні зустрічі та добрі справи
Ще однією доброю традицією було відвідування батьків, дідусів і бабусь. Молодші виявляли пошану до старших, слухали їхні поради й ділилися святковими гостинцями. Така увага до рідних вважалася благословенням на щасливе життя.
Прикмети й обряди
Зустрічати світанок біля річки — добра прикмета. Незаміжнім дівчатам це віщувало швидке весілля, а заміжнім жінкам — збереження молодості та сили. Для цього потрібно було вмитися річковою водою.
Погода цього дня вважалася провісником осені: якщо сонячно й тепло, то й осінь обіцяє бути ясною та лагідною.
Чого не слід робити
День Різдва Богородиці належить провести в тиші й гармонії. Заборонялося лаятися, сваритися чи виконувати хатню роботу. Усі думки й дії мали бути чистими, а серце — відкритим для добрих справ.
Молитва, яку потрібно прочитати 8 вересня всім жінкам
Преблагословенна Діво Маріє, Царице неба і землі, Твоєму чудотворному образу припадаючи, розчулено взиваємо: зглянься милостиво на рабів Твоїх і Твоїм всесильним клопотанням зійшли кому потрібна. Вся вірних чада Святої Церкви спаси, невірних зверни, заблудлих на шлях правий настави, старість і слабкість сил підтримай, юних у вірі святій зрости, мужність на добро направ, грішників до покаяння приведи і всіх християн благання почуй, хворих вилікуй, скорботи утоли, подорожуючим спутешествуй. Боронь, Владичице, гріхопадінь і бід всіх, побожно закликаючих святе імя Твоє і поклоняємося чесному образу Твоєму. Ти бо молитвами беззаконня наші задарма очищаєш, тим же Тебе припадаємо і паки співаємо: віджени від нас усякого ворога і супостата, усякої напасті і згубні зневіряння — молитвами Твоїми, подающі дощі своєчасні і землі рясно родить, вклади в серця наші страх Божий до виконання заповідей Господніх, щоб усі тихо і мирно поживемо на спасіння душ наших, на благо ближніх і на славу Господа, Йому бо, яко Творця, Промислителю і Спасителеві нашому всяка належить слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.