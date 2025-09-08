Різдво Пресвятої Богородиці: жінкам обов’язково потрібно зробити на Другу Пречисту ці речі

Різдво Пресвятої Богородиці 2025 / © unsplash.com

У християнській традиції Пресвяту Богородицю вшановують не тільки як Матір Ісуса Христа, а й як ніжну заступницю жінок і дітей. Тому саме представницям прекрасної статі варто особливо відчути велич цього дня: відвідати храм, помолитися за добробут родини, здоров’я дітей і подякувати Господу та Його Матері за всі отримані благодаті.

Вважається, що молитви 8 вересня мають особливу силу: вони допомагають полегшити душевний тягар і дарують спокій тим, хто щиро ділиться з Марією своїми переживаннями. Колись дівчата в цей день молилися про щасливе заміжжя, вірячи, що Богородиця неодмінно почує їх прохання.

Традиції святкового столу

З давніх-давен на Різдво Богородиці готували щедрий стіл — це символізувало майбутній врожай та достаток у домі. Водночас їжа мала бути пісною: без м’яса, молочних продуктів та алкоголю. Господині подавали хліб, каші, овочеві страви та медові ласощі.

Родинні зустрічі та добрі справи

Ще однією доброю традицією було відвідування батьків, дідусів і бабусь. Молодші виявляли пошану до старших, слухали їхні поради й ділилися святковими гостинцями. Така увага до рідних вважалася благословенням на щасливе життя.

Прикмети й обряди

Зустрічати світанок біля річки — добра прикмета. Незаміжнім дівчатам це віщувало швидке весілля, а заміжнім жінкам — збереження молодості та сили. Для цього потрібно було вмитися річковою водою.

Погода цього дня вважалася провісником осені: якщо сонячно й тепло, то й осінь обіцяє бути ясною та лагідною.

Чого не слід робити

День Різдва Богородиці належить провести в тиші й гармонії. Заборонялося лаятися, сваритися чи виконувати хатню роботу. Усі думки й дії мали бути чистими, а серце — відкритим для добрих справ.

Молитва, яку потрібно прочитати 8 вересня всім жінкам

Преблагословенна Діво Маріє, Царице неба і землі, Твоєму чудотворному образу припадаючи, розчулено взиваємо: зглянься милостиво на рабів Твоїх і Твоїм всесильним клопотанням зійшли кому потрібна. Вся вірних чада Святої Церкви спаси, невірних зверни, заблудлих на шлях правий настави, старість і слабкість сил підтримай, юних у вірі святій зрости, мужність на добро направ, грішників до покаяння приведи і всіх християн благання почуй, хворих вилікуй, скорботи утоли, подорожуючим спутешествуй. Боронь, Владичице, гріхопадінь і бід всіх, побожно закликаючих святе імя Твоє і поклоняємося чесному образу Твоєму. Ти бо молитвами беззаконня наші задарма очищаєш, тим же Тебе припадаємо і паки співаємо: віджени від нас усякого ворога і супостата, усякої напасті і згубні зневіряння — молитвами Твоїми, подающі дощі своєчасні і землі рясно родить, вклади в серця наші страх Божий до виконання заповідей Господніх, щоб усі тихо і мирно поживемо на спасіння душ наших, на благо ближніх і на славу Господа, Йому бо, яко Творця, Промислителю і Спасителеві нашому всяка належить слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.