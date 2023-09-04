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Різдво Пресвятої Богородиці 2023 року: коли будемо святкувати за новим календарем, традиції дня

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Різдво Пресвятої Богородиці 2023 року: коли будемо святкувати за новим календарем, традиції дня

Що означає свято Різдво Пресвятої Богородиці і коли його святкують за новим календарем? / Фото: Pexels

Від 2023 року Різдво Пресвятої Богородиці українці будуть святкувати за новоюліанським календарем. Якщо до цього віряни вшановували народження Діви Марії 21 вересня, то після переходу на новий календар його святкують 8 вересня.

В церковній традиції Різдво Пресвятої Богородиці — одна з найбільш важливих православних дат. Її відносять до так званих двунадесятих, тобто, 12 найбільших свят. В народі день отримав назву Друга Пречиста.

За православною традицією святкування триває 6 днів: від 5 до 10 вересня. Цей період включає в себе передсвяткування і післясвяткування. Передсвяткування — один чи кілька днів перед великими святами, під час яких до богослужінь вже додають молитви, що присвячені певній події.

Що означає свято Різдва Пресвятої Богородиці

Історія цього свята не описана в Новому Завіті, а заснована на Церковному Переданні. За переказом, Діва Марія народилася від благочестивих батьків Йоакима та Анни, які довго були бездітними і молилися Богу про потомство. У цей час їм обом з’явився ангел і сповістив, що вони зачнуть і народять дитину, яка буде особливою перед Богом. Дізнавшись радісну новину, подружжя зустрілися біля Золотих воріт Єрусалиму.

Згідно з загальноприйнятим переказом, будинок Йоакима і Анни розташовувався в північно-східній частині Єрусалиму, близько до Вифезди. На цьому місці побудували базиліку святої Анни, у крипті якої розташовані стародавні підземні приміщення. Православні ж вказують місце народження Богородиці в безпосередньй близькості до Левових воріт, де збудований монастир святої Анни і церква Різдва Богородиці.

Свято Різдва Пресвятої Богородиці почали вшановувати як окремий святковий день у другій половині V століття. Про це свидчать писання Константинопольського патрiарха Прокла (439-446 роки) і требник Папи Геласiя (492-426 роки).

Покровителем Різдва Пресвятої Богородиці є сама Богородиця, яка є заступницею і помічницею людей у всіх їхніх потребах. Вона є також покровителькою сільського господарства, особливо виноградарства, і дарує благословення на новий урожай.

Як святкують Різдво Пресвятої Богородиці в Україні

Свято Різдво Пресвятої Богородиці / © commons.wikimedia.org
Свято Різдво Пресвятої Богородиці / Фото: commons.wikimedia.org

В українців традиції святкування Різдва Пресвятої Богородиці тісно переплелися з народними звичаями. Віряни здавна називали це свято "Малою Пречистою" або "Другою Пречистою" за аналогією з "Великою (Першою) Пречистою", що вшановує день Успіння Діви Марії.

В давнину селяни вже починали готуватися до осені. Зокрема прибирали з городу цибулю, забирали на зиму вулики, закінчували всі польові роботи в саду і полі. Часто в святковий день ходили один до одного в гості, накривали багатий стіл і вшановували молодят. Хлібороби обов'язково молилися Пресвятій Діві, адже вона вважається захисницею землеробства і урожаю.

Що не можна робити на свято Різдво Пресвятої Богородиці

У цей день є деякі заборони та обмеження, які слід дотримуватися:

  1. Не можна займатися важкою фізичною працею, такою як оранка, копання, садіння тощо. Це вважається за порушення пошани до Богородиці і за невдячність за її благословення на урожай.
  2. Не можна поганословити і лаятись, а також сваритися та ображати інших людей. Це вважається за гріх і за зневаження до Богородиці, яка є матір’ю милосердя і миру.
  3. Не можна змітати на підлогу крихти зі святкового столу та не можна їсти м’ясо і пити алкоголь. Це вважається за прояв жадоби і нескромності.
  4. Не можна носити старе, незручне і брудне взуття. Це вважається за ознаку неохайності і неуважності до свого зовнішнього вигляду, а також за неповагу до Богородиці, яка є матір’ю краси і чистоти.
  5. Батькам не рекомендується купати дитину. Це вважається за небезпечне для здоров’я дитини, а також за порушення традиції купати дитину лише у день її хрещення.
  6. Не можна ділитися хлібом з чужими людьми, але можна розділити його з рідними. Це вважається за прояв гостинності і родинної згуртованості, а також за повагу до Богородиці, яка є матір’ю хліба життя.

Також на Різдво Пресвятої Богородиці можна прочитати таку молитву:

Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь.

Під Твою Милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена.

Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші.

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