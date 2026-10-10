Різдво проти 25 чи 26 грудня: коли насправді святкувати головну церковну подію року

Коли святкують Різдво за новим стилем / © pexels.com

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Розповідаємо, на яку дату припадає Різдво 2026 року, коли готувати Святвечір і чому раніше це свято в Україні святкували 7 січня.

Коли Різдво 2026 року: точна дата свята

2026 року Різдво Христове за новим церковним календарем припадає на п’ятницю, 25 грудня. Отже, Святвечір святкуватимуть напередодні — у четвер, 24 грудня.

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Це означає, що головні різдвяні традиції, зокрема приготування святкової вечері та родинне зібрання, за звичаєм відбуватимуться ввечері 24 грудня, а саме свято Різдва — 25 грудня.

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Святкування в проти 26 грудня не є датою Різдва за новим церковним календарем. Водночас окремі релігійні громади, які дотримуються старого стилю, можуть зберігати звичну для них дату — 7 січня.

Чому Різдво в Україні перенесли на 25 грудня

2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар для нерухомих свят. Українська греко-католицька церква також запровадила новий календарний стиль для більшості нерухомих свят.

Через це дати багатьох церковних урочистостей змістилися. Різдво, яке за старим стилем припадало на 7 січня, тепер святкують 25 грудня.

Варто розуміти: йдеться не про зміну самої події чи її релігійного значення, а про відмінність календарних систем. Обидві дати пов’язані з відзначенням народження Ісуса Христа, але відповідають різним календарним традиціям.

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Водночас календарні зміни не означають, що всі релігійні громади зобов’язані святкувати одночасно. Деякі парафії та віряни продовжують дотримуватися юліанського календаря.

Коли Святвечір 2026 року

Святвечір припадає на 24 грудня 2026 року — день перед Різдвом за новим календарним стилем.

За українською традицією, цього вечора родина збирається за столом, на якому часто подають кутю, узвар та інші пісні страви. У багатьох сім’ях до вечері намагаються сісти після появи першої зірки, що символізує Вифлеємську зорю.

Кількість страв і конкретні звичаї можуть відрізнятися залежно від регіону та родинних традицій. Поширеним звичаєм залишається приготування дванадцяти пісних страв, однак це не є обов’язковою умовою для кожної родини.

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Святвечір має особливе значення як час молитви, примирення, пам’яті про близьких і спільного очікування Різдва.

Як українці святкують Різдво: головні традиції

Різдво в Україні поєднує християнські обряди та народні звичаї, які передаються з покоління в покоління.

Серед найвідоміших традицій:

Святкова родинна вечеря. Рідні збираються разом, готують традиційні страви та діляться добрими побажаннями. Кутя й узвар. Ці страви посідають особливе місце на столі під час Святвечора. Колядки. Діти й дорослі співають різдвяних пісень, прославляючи народження Христа та бажаючи господарям добробуту. Різдвяна зірка та вертеп. Колядники відтворюють біблійну історію й несуть звістку про народження Спасителя. Дідух. Традиційний оберіг із колосся символізує добробут, урожай і зв’язок поколінь. Відвідування храму. Для багатьох вірян важливою частиною свята є різдвяне богослужіння.

У різних областях України звичаї можуть мати свої особливості. Проте основний зміст свята залишається незмінним: віра, надія, любов до ближніх і радість від зустрічі з рідними.

Чи буде вихідний на Різдво 25 грудня 2026 року

2026 року Різдво припадає на п’ятницю. Однак під час дії воєнного стану норми про святкові та неробочі дні, передбачені статтею 73 Кодексу законів про працю України, не застосовуються в загальному порядку.

Тому 25 грудня не означає автоматичного додаткового вихідного для всіх працівників. Фактичний графік залежатиме від умов роботи, установленого режиму та рішень роботодавця.

Перед плануванням відпочинку варто перевірити робочий календар своєї установи або підприємства.

FAQ

Коли святкують Різдво в Україні 2026 року?

За новим церковним календарем Різдво Христове святкують 25 грудня 2026 року. Цього року воно припадає на п’ятницю, а Святвечір — на четвер, 24 грудня.

Різдво святкують проти 25 чи проти 26 грудня?

За новим церковним календарем Різдво настає 25 грудня, тому традиційний Святвечір припадає на вечір 24 грудня. Ніч проти 26 грудня не є датою Різдва за цим календарем.

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