Різдво святителя Миколая Чудотворця 2023 року: що можна і не можна робити, традиції, молитва

Крім Різдва Христового віряни святкують дні народження лише декількох святих (Іоанна Хрестителя, Пресвятої Богородиці та Миколая Чудотворця). Різдво святого Миколая припадає на 11 серпня (від 1 вересня 2023 року на 29 липня).

Святий Миколая або Миколая Чудотворець — шанований серед вірян святий, пам'ять якого згадують кілька разів на рік. Найвідоміше свято — день святого Миколая (19 грудня), але також ми згадуємо Чудотворця 22 травня і 11 серпня.

Різдво Миколая Чудотворця: історія

Народився святий Миколай 258 року в досить бідній сім'ї. Його батьки, Нонна та Феофан, жили в невеликому місті Патар, що поблизу Лікії. Були вони побожними християнами і довго просили Господа в молитвах, щоб той послав їм дитину. Бог подарував парі сина з одним проханням — той присвятить все своє життя служінню Його волі.

Саме так і сталося: все своє життя святий Миколай був відданий Господу, багато допомагав людям, особливо бідним та нужденним. Став він візантійським єпископом, а за добрі діла його часто називають "миротворцем". Вважають його і покровителем моряків. Чудотворцем же Миколая назвали за велику кількість чудес, які він сотворив за своє життя.

Що не можна робити на Різдво Миколая Чудотворця

Що не можна робити на Різдво Миколая Чудотворця? / Фото: Pexels

Для цього дня існує кілька правил, які потрібно дотримуватися. Зокрема, віряни вважають, що не можна робити таке:

фізично працювати в домі, на городі чи в саду;

займатися будь-яким видом рукоділля;

заздрити, лаятися, пліткувати;

давати в борг гроші чи брати їх;

не надавати допомогу, якщо її потребують.

Натомість важливо провести цей день в молитві, за можливості відвідати богослужіння.

Які традиції на Різдво святителя Миколая існують

Цього дня віряни обов'язково відвідують церкву. Але якщо у вас немає можливості чи не дозволяє здоров'я, запаліть свічку перед іконою Миколая Чудотворця і помоліться. Він вважається одним з найближчих до Бога святих, тому звертання до нього є досить ефективними.

Народні прикмети

Вранішній туман вказує на великий урожай вівса.

Овес вдруге зазеленів, восени буде багато дощів.

В лісу дуже мало грибів, зима буде сніжною, морозною і дуже холодною.

День теплий та йде дощ — буде урожай грибів великим.

Злива обіцяє добрий урожай.

Про що молитися до святого Миколая

У Різдво святителя Миколая Чудотворця віряни зазвичай просять про його заступництво, захист від негараздів та зцілення від хвороб. Святий був миротворцем, тому у нього також можна попросити про швидше закінчення війни та настання миру.

О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті всяку людину захисти. І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та спас їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого й вічної кари: щоб твоїм заступництвом і поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими.

Амінь.

Привітання з днем Різдва Миколая Чудотворця

У магічний день Миколая нехай збуваються усі твої мрії, казка стає дійсністю, а дива чекають в найнесподіваніших місцях!

З Різдвом Миколая Чудотворця / Фото: ТСН.ua

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Вітаю з великим християнським святом — Різдвом Миколая Чудотворця. Нехай цей святий охороняє твій будинок від зла і дарує благополуччя. Миколай чує наші молитви і наповнить життя великими і маленькими дивами!

З Різдвом Миколая Чудотворця / Фото: ТСН.ua

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З Днем Чудотворця небесного, з Днем Святого Миколая! Нехай він збереже тебе та твоїх рідних від усього лихого і поселить любов у ваших серцях!