Різдвяні тести-картинки на уважність, кмітливість, щоб гарно провести час у святковий день

Пропонуємо цікаві тести-картинки на уважність, щоб з користю провести свята
Пропонуємо вам перевірити свою уважність та увагу, уміння помічати деталі та дрібниці. Для когось ці завдання видадуться досить легкими, а комусь доведеться морочитися. Однак гарантуємо, що сам процес принесе задоволення кожному.
Найдіть зайчика серед різдвяних котиків
Знайдіть медведика без різдзвяної шапочки
Знайдіть двох однакових сніговиків
Потрібно знайти сову серед котиків
Знайдіть цукерку в зеленій обгортці
Знайдіть оленя розгорнутого в інший бік
Знайдіть лишній помпончик у Санти
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