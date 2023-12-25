Різдвяні тести-картинки на уважність, кмітливість, щоб гарно провести час у святковий день

Пропонуємо вам перевірити свою уважність та увагу, уміння помічати деталі та дрібниці. Для когось ці завдання видадуться досить легкими, а комусь доведеться морочитися. Однак гарантуємо, що сам процес принесе задоволення кожному.

Найдіть зайчика серед різдвяних котиків

Знайдіть медведика без різдзвяної шапочки

Знайдіть медведика

Знайдіть двох однакових сніговиків

Знайдіть однакових сніговиків

Потрібно знайти сову серед котиків

Знайдіть сову серед котиків

Знайдіть цукерку в зеленій обгортці

Знайдіть цукерку в зеленій обгортці

Знайдіть оленя розгорнутого в інший бік

Знайдіть оленя

Знайдіть лишній помпончик у Санти

Знайти лишній помпончик

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