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Різдвяні тести-картинки на уважність, кмітливість, щоб гарно провести час у святковий день

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
256
Час на прочитання
1 хв
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Різдвяні тести-картинки на уважність, кмітливість, щоб гарно провести час у святковий день

Тести-картинки

Пропонуємо цікаві тести-картинки на уважність, щоб з користю провести свята

Пропонуємо вам перевірити свою уважність та увагу, уміння помічати деталі та дрібниці. Для когось ці завдання видадуться досить легкими, а комусь доведеться морочитися. Однак гарантуємо, що сам процес принесе задоволення кожному.

Найдіть зайчика серед різдвяних котиків

©

Знайдіть медведика без різдзвяної шапочки

Знайдіть медведика / ©
Знайдіть медведика

Знайдіть двох однакових сніговиків

Знайдіть однакових сніговиків / ©
Знайдіть однакових сніговиків

Потрібно знайти сову серед котиків

Знайдіть сову серед котиків / ©
Знайдіть сову серед котиків

Знайдіть цукерку в зеленій обгортці

Знайдіть цукерку в зеленій обгортці / ©
Знайдіть цукерку в зеленій обгортці

Знайдіть оленя розгорнутого в інший бік

Знайдіть оленя / ©
Знайдіть оленя

Знайдіть лишній помпончик у Санти

Знайти лишній помпончик / ©
Знайти лишній помпончик

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Дата публікації
Перегляди
256
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