Підрізайте з розумом - будете з квітами: як правильно обрізати троянди, щоб добре пережили зиму

Коли і як краще обрізати троянди, чим укутати та підживити квіти восени, щоб вони добре перенесли зиму.

Троянда не лише гарна, а ще й досить вимоглива квітка, яка дуже погано ставиться до морозів. Щоб квіти добре перезимували, їх потрібно правильно обрізати та надійно укрити на зиму. Найбільш нестійкі до зимових морозів молоді кущі, яким лише до 2 років, вони в першу чергу потребують надійного захисту. А зовсім не бояться морозів паркові троянди, тому вкривати чи обрізати їх не потрібно.

Коли краще обрізати троянди на зиму?

Оптимальним терміном для початку обрізки троянд є перші заморозки, це середина чи кінець жовтня. Коли температура повітря вночі сягатиме -3 градуси. У теплі дні не варто робити обрізку троянд, оскільки вона ще перебуває у фазі росту, тому видалення бутонів лише стимулює активний ріст рослини. Для того, щоб обрізка квітів пройшла вдало, потрібно ще з початку вересня припинити її підживлювати.

Що стосується обрізки молодих троянд: якщо ваша квітка випускає молоді бордові пагони, їх потрібно обрізати на 20 см наприкінці вересня. Це необхідно для того, щоб гілочка почала готуватися до зими і встигла одеревеніти. Але таким чином обрізають лише гілки, які не мають бутонів.

Після обрізки наступним етапом іде підгортання. Потрібно засипати обрізані кущі сухою землею на 10 см, аби щеплені гілки були під невеликим шаром ґрунту. Для цього необхідно взяти верхній шар землі із саду і насипати всередину куща, тирсу для підгортання використовувати не рекомендують.

Після обрізки троянди потрібно вкрити, та якщо температура дозволяє, то вони можуть до заморозків залишатися без укриття. Якщо заморозки невеликі, то квітку без укриття можна тримати навіть до грудня.

Як обрізати троянди на зиму?

Обрізку троянд потрібно проводити для того, аби рослина зберегла сили та оновилася. Ще завдання обрізування кущів полягає в тому, щоб троянди не вимерзли і не заразилися грибковими захворюваннями. А щоб квіти не випріли, їх не слід укривати завчасно.

Перед обрізкою потрібно перевірити, щоб кущ був повністю оголеним, тому з нього потрібно зняти все суцвіття та листя. Обрізка проводиться садовими ножицями.

Плетисті троянди. Кущ потрібно вкоротити на третину, щоб пагони були близько 50 см. Необхідно зрізати сухі, гнилі, старі та хворі гілки, також ті, що ростуть всередину троянди. Біля коріння також слід прибрати молоді пагони. Зрізи потрібно робити під кутом 45 градусів, 5-7 цьогорічних пагонів на квітці потрібно залишити. Якщо троянда низькоросла, то її просто пригинають до землі, не обрізаючи.

Кущ потрібно вкоротити на третину, щоб пагони були близько 50 см. Необхідно зрізати сухі, гнилі, старі та хворі гілки, також ті, що ростуть всередину троянди. Біля коріння також слід прибрати молоді пагони. Зрізи потрібно робити під кутом 45 градусів, 5-7 цьогорічних пагонів на квітці потрібно залишити. Якщо троянда низькоросла, то її просто пригинають до землі, не обрізаючи. Чайні троянди та їх гібриди – дуже примхливі рослини, які потрібно обрізати кожного року, не більше 2/3 довжини пагонів. Видаляють всі хворі та пошкоджені гілки, щоб сформувати естетичний вигляд у квітки. Але ще влітку потрібно видалити бутони. Осіння обрізка підготує квітку до зими, на кожному пагоні повинно залишитися по 4 бруньки, які розпустяться весною.

– дуже примхливі рослини, які потрібно обрізати кожного року, не більше 2/3 довжини пагонів. Видаляють всі хворі та пошкоджені гілки, щоб сформувати естетичний вигляд у квітки. Але ще влітку потрібно видалити бутони. Осіння обрізка підготує квітку до зими, на кожному пагоні повинно залишитися по 4 бруньки, які розпустяться весною. Молоді троянди, яким до двох років, обрізають частково. З квітки потрібно видалити бутони, які не розпустилися, хворі та слабкі гілки. Після обрізки на кущі повинні залишитися міцні здорові пагони зі сплячими бруньками.

Як і чим укрити троянди на зиму?

Наступний важливий етап після обрізки – це укриття троянд від морозів, снігу та гризунів. Є кілька способів укриття, все залежить від віку та сорту квітки. Якщо більш вибагливі квіти потрібно укривати повністю, то високі та дорослі троянди достатньо прикрити ялиновим гіллям.

Агроволокно, поліетилен. Такі матеріали використовують для укриття великих ділянок із квітами. Матеріал натягують на металевий чи дерев’яний каркас, зробивши отвори для доступу повітря.

Такі матеріали використовують для укриття великих ділянок із квітами. Матеріал натягують на металевий чи дерев’яний каркас, зробивши отвори для доступу повітря. Руберойд чи мішковина. Підходить для укриття окремих кущів троянд. Ними загортають стовбур квітки, обмотуючи його кілька разів. Внизу матеріал добре закріплюють мотузками і притискають до землі цеглиною. Для верхівки троянди роблять накриття, яке прив’язують до стовбура квітки.

Підходить для укриття окремих кущів троянд. Ними загортають стовбур квітки, обмотуючи його кілька разів. Внизу матеріал добре закріплюють мотузками і притискають до землі цеглиною. Для верхівки троянди роблять накриття, яке прив’язують до стовбура квітки. Ялинове гілля чи лапник. Його можна придбати у будь-якому агромагазині, це укриття утворює гарну теплоізоляцію і заодно пропускає повітря. Лапник підходить для накриття високих та плетистих троянд. Його не слід використовувати, поки температура повітря не опуститься до -5 градусів. Гілки ялини на троянди засипають у кілька шарів. Зняти таке укриття потрібно буде наприкінці березня, шар за шаром в три дні, щоб квітка звикала до температури повітря.

Чим підживити троянди у вересні-жовтні, щоб захистити від холодної погоди

Аби квіти були стійкими до морозів і добре перенесли зиму, потрібно провести важливі процедури з догляду рослини. Тут особливе місце відведено правильному поливу кущів троянд, цим можна захистити квіти від холодів. А ще такий полив зміцнить кущі, тому наступного року вони будуть неймовірно пишними та гарними.

Для досягнення найбільшого ефекту потрібно провести підживлення два рази. Вперше підживити кущі троянди можна вже наприкінці вересня. А повторити полив потрібно у жовтні, через 2-3 тижні після першого підживлення.

Щоб приготувати суміш для поливу, потрібно взяти по 15 г суперфосфату і монофосфату із розрахунку на 10 літрів води. Цього підживлення повністю вистачить на площу у п’ять квадратних метрів. А результат цього поливу вас приємно здивує вже наступного сезону.

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