Різка відмова від вейпу може мати неочікувані наслідки: що відбувається з організмом

Електронні сигарети

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Різка відмова від вейпу викликає сильний фізичний та психологічний дискомфорт. Лікарі застерігають від раптового припинення вживання нікотину й радять зменшувати його дозу поступово.

Про це пише ladbible.

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Різко кидати вейп важче, ніж звичайні цигарки, через сильний синдром відміни. Фахівці NHS радять відмовлятися від цієї звички поступово: обирати рідини з меншим вмістом нікотину, знижувати його дозу та робити більші перерви між парінням.

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Своїм досвідом різкої відмови від вейпу поділилася Хлоя. За її словами, вже за кілька годин вона почала задихатися, а через сильну тягу до нікотину їй стало важко мислити.

«У мене був серйозний випадок затуманення мозку, і це було все, про що я могла думати. Тяга була сильною, і я кілька разів сумнівалася, чи справді воно того варте», — розповіла дівчина.

Без вейпу дівчина довго не могла заснути й постійно крутилася в ліжку. Хлоя додала, що їй було важко запам’ятовувати інформацію, і вона почувалася постійно відстороненою.

Симптоми відмови від нікотину досягають піку через 72 години. Спочатку виникають роздратування, тривога й відчуття порожнечі, а згодом — головний біль, сильне потовиділення та кашель зі слизом. Фізичний стан і сон покращуються за кілька днів, але тривожність може тривати довше.

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Нагадаємо, звичайний пухир або поріз може стати небезпечним для людини з діабетом. Через ураження нервів травма здатна залишитися непоміченою, а її загоєння — затягнутися.

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