Різке старіння у 44 та 60 років: як можна зменшити вплив часу

Експерти розкрили два піки старіння / © pexels.com

Попри те, що британці живуть довше, ніж будь-коли, тривалість життя у доброму здоров’ї скорочується. За останніми даними Офісу національної статистики (ONS), середня тривалість життя становить 83 роки для жінок і 79 років для чоловіків, але люди проводять у хорошому здоров’ї трохи більше 60 років — на майже два роки менше, ніж до пандемії.

Про це йдеться на dailymail.

Дослідження, яке провели в Стенфорді, показало, що в житті людини є два пікові періоди прискореного старіння — близько 44 та 60 років.

Що відбувається у 40+

Однією з головних змін у 40 років є зниження ефективності переробки жирів та цукру. Це підвищує ризик серцево-судинних захворювань і росту рівня холестерину. Неправильне харчування, надлишок оброблених продуктів, жирних та смажених страв, а також ослаблення кісток можуть призвести до остеопенії — ранньої стадії втрати кісткової маси, яка передує остеопорозу.

Експерти радять:

харчуватися продуктами з кальцієм, переважно через їжу;

зменшити споживання алкоголю;

регулярно виконувати фізичні вправи, особливо ті, що навантажують кістки (стрибки, скакалка).

Що відбувається у 60+

Після 60 років сповільнюється робота життєво важливих органів, зокрема серця, нирок та підшлункової залози.

Зростає ризик діабету 2 типу через інсулінорезистентність та втрату м’язової маси. Серце і судини стають більш вразливими: артерії звужуються, з’являється ризик інсульту та хвороб серця.

Рекомендації експертів для людей старшого віку:

регулярно робити силові вправи 2 рази на тиждень;

контролювати вагу, рівень холестерину та тиск;

дотримуватися здорового харчування та обмежити червоне й оброблене м’ясо;

кинути курити та обмежити алкоголь до 14 одиниць на тиждень;

щотижня приділяти 150 хвилин фізичній активності помірної інтенсивності.

За словами експертів, дотримання цих правил може уповільнити процес старіння, знизити ризик хронічних захворювань та продовжити здорові роки життя.

Нагадаємо, кардіолог назвав три ознаки, які сигналізують про загрозу серцю та ниркам.

Додамо, що постійна втома та задишка можуть бути не просто наслідком стресу, а ознакою серйозного ураження судин.

Також відомо, що менопауза викликає високий кров’яний тиск.