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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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43
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1 хв

Робіть так раз на місяць — не будете знати проблем з городиною: навіщо закопувати в землю банан і хліб

Авжеж, кухонні відходи легко сприймати як звичайне сміття. Проте, якщо ви мешкаєте в приватному будинку та маєте город, значно доцільніше перетворити їх на природне добриво для рослин. Ефект від такого підходу буде не лише відчутним, а й приємно здивує вас.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Навіщо закопувати на городі банан і хліб

Навіщо закопувати на городі банан і хліб / © unsplash.com

Звичайні кухонні залишки можуть стати цінним джерелом живлення для вашого городу, якщо використовувати їх з розумом.

Приміром, бананові шкірки, багаті на калій, ідеально підходять для підживлення рослин. Для оброблення одного квадратного метра землі знадобиться шкірка від трьох-чотирьох бананів.

Перед використанням їх слід висушити — найкраще природним способом на сонці або в духовці за мінімальної температури. Потім висушені шкірки потрібно закопати на глибину близько 5 сантиметрів біля коріння перців або помідорів. Крім того, з висушених шкірок можна приготувати корисний настій: залити три-чотири шкірки літром окропу і дати настоятися протягом двох годин.

Також на користь городу можна використати черствий хліб. Для цього візьміть 200 г хліба, подрібніть його, залийте літром води та додайте столову ложку цукру. Через дві доби настоювання розведіть розчин у співвідношенні 1:5 та полийте ним рослини під корінь.

Закопувати цілий хліб у землю не слід, однак невеликі шматочки вагою до 50 г можна обережно прикопати біля основи кожного куща.

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