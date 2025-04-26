Навіщо закопувати на городі банан і хліб / © unsplash.com

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Звичайні кухонні залишки можуть стати цінним джерелом живлення для вашого городу, якщо використовувати їх з розумом.

Приміром, бананові шкірки, багаті на калій, ідеально підходять для підживлення рослин. Для оброблення одного квадратного метра землі знадобиться шкірка від трьох-чотирьох бананів.

Перед використанням їх слід висушити — найкраще природним способом на сонці або в духовці за мінімальної температури. Потім висушені шкірки потрібно закопати на глибину близько 5 сантиметрів біля коріння перців або помідорів. Крім того, з висушених шкірок можна приготувати корисний настій: залити три-чотири шкірки літром окропу і дати настоятися протягом двох годин.

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Також на користь городу можна використати черствий хліб. Для цього візьміть 200 г хліба, подрібніть його, залийте літром води та додайте столову ложку цукру. Через дві доби настоювання розведіть розчин у співвідношенні 1:5 та полийте ним рослини під корінь.

Закопувати цілий хліб у землю не слід, однак невеликі шматочки вагою до 50 г можна обережно прикопати біля основи кожного куща.