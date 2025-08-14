Робітник на фермі до смерті забив свого колегу і з’їв його мізки: подробиці

Жорстоке вбивство сталося 12 серпня у Фазенді Байшінья, сільській місцевості в Ільєусі / © dailymail.co.uk

У Бразилії розслідують жорстоке вбивство, яке, ймовірно, сталося на ґрунті канібалізму. На сільськогосподарській фермі в штаті Баїя 26-річний працівник, який вийшов на роботу лише в перший день, забив до смерті 60-річного колегу і, за словами свідків, з’їв частину його мозку.

Про це пише Daily Mail.

Інцидент трапився 12 серпня на фермі Фазенда Байшінья, де Луїс Тейсейра, ймовірно, вступив у конфлікт із колегою Педро Насіменту душ Сантушем. Під час сварки Тейшейра завдав потерпілому кілька сильних ударів по голові дерев’яним брусом. Унаслідок ударів мозок жертви розлетівся по землі.

Поліція все ще перевіряє свідчення про канібалізм, оскільки собаки, які також були на місці злочину, могли з’їсти частину мозкової речовини. Начальник поліції Андре Арагао Ліма підтвердив, що напад був надзвичайно жорстоким, але офіційно не підтвердив акт канібалізму.

Після скоєння злочину підозрюваний втік до сусіднього лісу. Поліція оголосила його в розшук. Справу кваліфіковано як умисне вбивство, мотиви якого досі встановлюються.

