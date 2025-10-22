Робочі дні та важливі події в листопаді 2025 року: коли українці будуть відпочивати, що святкувати

Свята і вихідні в листопаді 2025 року / © unsplash.com

Реклама

Листопад мине за звичайним режимом: п’ять днів роботи та два дні відпочинку — субота і неділя. Жодні державні чи релігійні свята не передбачають скорочення робочого часу, тож для більшості українців графік залишиться звичним і без змін.

Але через дію закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» додаткових вихідних в більшості українців не було б і так.

Листопад 2025 року: скільки робочих та вихідних днів

Усього в листопаді українці матимуть 10 вихідних, і всі вони припадають на суботу та неділю. Додаткових святкових днів, які могли б подовжити відпочинок, цього місяця не передбачено.

Реклама

Традиційно в листопаді 2025 року буде 30 днів, з яких 20 робочих днів.

Тобто виходить, що українці працюватимуть 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 і 28 листопада. А відпочиватимуть 1 і 2, 8 і 9, 15 і 16, 22 і 23, 29 і 30 листопада.

Міжнародні та державні свята в листопаді 2025 року: календар, що і коли святкуємо

Які свята святкуємо в листопаді 2025 року / © ТСН