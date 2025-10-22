- Дата публікації
-
- Різне
- 104
- Час на прочитання
- 3 хв
Робочі дні та важливі події в листопаді 2025 року: коли українці будуть відпочивати, що святкувати
У листопаді 2025 року українці не отримають додаткових вихідних чи перенесених святкових днів. Усі офіційні свята припадають на будні, тому додаткових вихідних не передбачено.
Листопад мине за звичайним режимом: п’ять днів роботи та два дні відпочинку — субота і неділя. Жодні державні чи релігійні свята не передбачають скорочення робочого часу, тож для більшості українців графік залишиться звичним і без змін.
Але через дію закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» додаткових вихідних в більшості українців не було б і так.
Листопад 2025 року: скільки робочих та вихідних днів
Усього в листопаді українці матимуть 10 вихідних, і всі вони припадають на суботу та неділю. Додаткових святкових днів, які могли б подовжити відпочинок, цього місяця не передбачено.
Традиційно в листопаді 2025 року буде 30 днів, з яких 20 робочих днів.
Тобто виходить, що українці працюватимуть 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 і 28 листопада. А відпочиватимуть 1 і 2, 8 і 9, 15 і 16, 22 і 23, 29 і 30 листопада.
Міжнародні та державні свята в листопаді 2025 року: календар, що і коли святкуємо
1 листопада — Річниця проголошення ЗУНР; День народження Європейського союзу; Міжнародний день вегана;
2 листопада — День працівника соціальної сфери; Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів;
3 листопада — День інженерних військ;
4 листопада — День залізничника;
5 листопада — Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі;
6 листопада — Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів; Міжнародний день проєктного менеджера; Міжнародний день боротьби з насильства і залякування в школі;
8 листопада — Всесвітній день містобудування;
9 листопада — Всесвітній день працівників культури та майстрів народного мистецтва; День виноградаря і винороба України; Міжнародний день проти фашизму і антисемізму; Всеукраїнський день молитви за сиріт;
10 листопада — Міжнародний день бухгалтерії; Всесвітній день молоді; Всесвітній день науки за мир і розвиток;
11 листопада — День шопінгу; Міжнародний день енергозбереження;
12 листопада — Всесвітній день боротьби з пневмонією;
13 листопада — Всесвітній день якості; Міжнародний день незрячих; Всесвітній день юзабіліті;
14 листопада — Всесвітній день боротьби проти цукрового діабету; Міжнародний день логопеда;
15 листопада — Всевітній день вторинної переробки;
16 листопада — День працівників сільського господарства; Всесвітній день пам’яті жертв ДТП; Міжнародний день толерантності; День працівників радіо, телебачення і зв’язку; Всесвітній день ґудзиків;
17 листопада — День студента; Всесвітній день недоношених дітей; Всесвітній день боротьби з хронічними обструктивними захворюваннями легень;
18 листопада — День сержанта Збройних Сил України;
19 листопада — День працівників гідрометеорологічної служби; День скловиробника; Всесвітній день туалету; Міжнародний день чоловіків; Міжнародний день жіночого підприємництва;
20 листопада — День захисту дітей в Україні; Всесвітній день дитини; Всесвітній день філософії; Міжнародний день відмови від куріння;
21 листопада — Всесвітній день телебачення; День Гідності та Свободи; День десантно-штурмових військ; Всесвітній день вітань;
22 листопада — День пам’яті жертв голодоморів; Міжнародний день сина;
24 листопада — Всесвітній день інформації пpо розвиток; День завоювання друзів;
25 листопада — Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок;
27 листопада — День подяки;
28 листопада — День працівника системи фінансового моніторингу; Всесвітній день логіста;
29 листопада — Дeнь без покупок;
30 листопада — Міжнародний день захисту інформації; Всесвітній день домашніх тварин.