ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
3 хв

Робочі дні та важливі події в листопаді 2025 року: коли українці будуть відпочивати, що святкувати

У листопаді 2025 року українці не отримають додаткових вихідних чи перенесених святкових днів. Усі офіційні свята припадають на будні, тому додаткових вихідних не передбачено.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Свята і вихідні в листопаді 2025 року

Свята і вихідні в листопаді 2025 року / © unsplash.com

Листопад мине за звичайним режимом: п’ять днів роботи та два дні відпочинку — субота і неділя. Жодні державні чи релігійні свята не передбачають скорочення робочого часу, тож для більшості українців графік залишиться звичним і без змін.

Але через дію закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» додаткових вихідних в більшості українців не було б і так.

Листопад 2025 року: скільки робочих та вихідних днів

Усього в листопаді українці матимуть 10 вихідних, і всі вони припадають на суботу та неділю. Додаткових святкових днів, які могли б подовжити відпочинок, цього місяця не передбачено.

Традиційно в листопаді 2025 року буде 30 днів, з яких 20 робочих днів.

Тобто виходить, що українці працюватимуть 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 і 28 листопада. А відпочиватимуть 1 і 2, 8 і 9, 15 і 16, 22 і 23, 29 і 30 листопада.

Міжнародні та державні свята в листопаді 2025 року: календар, що і коли святкуємо

Які свята святкуємо в листопаді 2025 року / © ТСН

Які свята святкуємо в листопаді 2025 року / © ТСН

  • 1 листопада — Річниця проголошення ЗУНР; День народження Європейського союзу; Міжнародний день вегана;

  • 2 листопада — День працівника соціальної сфери; Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів;

  • 3 листопада — День інженерних військ;

  • 4 листопада — День залізничника;

  • 5 листопада — Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі;

  • 6 листопада — Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів; Міжнародний день проєктного менеджера; Міжнародний день боротьби з насильства і залякування в школі;

  • 8 листопада — Всесвітній день містобудування;

  • 9 листопада — Всесвітній день працівників культури та майстрів народного мистецтва; День виноградаря і винороба України; Міжнародний день проти фашизму і антисемізму; Всеукраїнський день молитви за сиріт;

  • 10 листопада — Міжнародний день бухгалтерії; Всесвітній день молоді; Всесвітній день науки за мир і розвиток;

  • 11 листопада — День шопінгу; Міжнародний день енергозбереження;

  • 12 листопада — Всесвітній день боротьби з пневмонією;

  • 13 листопада — Всесвітній день якості; Міжнародний день незрячих; Всесвітній день юзабіліті;

  • 14 листопада — Всесвітній день боротьби проти цукрового діабету; Міжнародний день логопеда;

  • 15 листопада — Всевітній день вторинної переробки;

  • 16 листопада — День працівників сільського господарства; Всесвітній день пам’яті жертв ДТП; Міжнародний день толерантності; День працівників радіо, телебачення і зв’язку; Всесвітній день ґудзиків;

  • 17 листопада — День студента; Всесвітній день недоношених дітей; Всесвітній день боротьби з хронічними обструктивними захворюваннями легень;

  • 18 листопада — День сержанта Збройних Сил України;

  • 19 листопада — День працівників гідрометеорологічної служби; День скловиробника; Всесвітній день туалету; Міжнародний день чоловіків; Міжнародний день жіночого підприємництва;

  • 20 листопада День захисту дітей в Україні; Всесвітній день дитини; Всесвітній день філософії; Міжнародний день відмови від куріння;

  • 21 листопада — Всесвітній день телебачення; День Гідності та Свободи; День десантно-штурмових військ; Всесвітній день вітань;

  • 22 листопада — День пам’яті жертв голодоморів; Міжнародний день сина;

  • 24 листопада — Всесвітній день інформації пpо розвиток; День завоювання друзів;

  • 25 листопада — Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок;

  • 27 листопада — День подяки;

  • 28 листопада — День працівника системи фінансового моніторингу; Всесвітній день логіста;

  • 29 листопада — Дeнь без покупок;

  • 30 листопада — Міжнародний день захисту інформації; Всесвітній день домашніх тварин.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie