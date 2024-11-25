Робота мрії: в розкішний готель на Закарпатті потрібна доглядальниця за котами

На території готелю мешкає близько 50 котів
Готель “Справжня казка” в Закарпатській області оголосив вакансію доглядальниці за котами. Роботодавець пропонує офіційну зарплату, житло та триразове харчування, яке оплачується готелем.
Вакансія була опублікована на сторінці “Робота Ужгород”.
Серед обов’язків майбутньої доглядальниці:
• догляд за близько 50 котами, що мешкають у готелі;
• прибирання за тваринами та їх годування;
• мінімальні ветеринарні навички, зокрема вміння робити підшкірні ін’єкції;
• забезпечення комфорту як для котів, так і для гостей готелю.
Кого шукають?
Потенційна доглядальниця повинна бути відповідальною, охайною, не мати шкідливих звичок або алергії на тварин. Обов’язкова умова — готовність проживати на території готелю.
Що пропонують?
• проживання та харчування коштом роботодавця;
• гнучкий графік роботи: 8-годинний робочий день із перервами, 5 робочих днів на тиждень;
• роботу в дружньому колективі.
Також адміністрація готелю обіцяє дозвілля у вигляді прогулянок в горах, озеро Синевір, экскурсії, замки, термальний басейн та аквапарк.
Нагадаємо, що коти є вкрай охайними тваринами, які більшу частину часу присвячують догляду за собою. Їхній організм природним шляхом підтримує чистоту, тож, за словами ветеринара, котам зовсім не потрібно часто купатися.
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