Робота мрії: в розкішний готель на Закарпатті потрібна доглядальниця за котами

Готель “Справжня казка” в Закарпатській області оголосив вакансію доглядальниці за котами. Роботодавець пропонує офіційну зарплату, житло та триразове харчування, яке оплачується готелем.

Вакансія була опублікована на сторінці “Робота Ужгород”.

Серед обов’язків майбутньої доглядальниці:

• догляд за близько 50 котами, що мешкають у готелі;

• прибирання за тваринами та їх годування;

• мінімальні ветеринарні навички, зокрема вміння робити підшкірні ін’єкції;

• забезпечення комфорту як для котів, так і для гостей готелю.

Готель "Справжня казка" на Закарпатті

Кого шукають?

Потенційна доглядальниця повинна бути відповідальною, охайною, не мати шкідливих звичок або алергії на тварин. Обов’язкова умова — готовність проживати на території готелю.

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Що пропонують?

• проживання та харчування коштом роботодавця;

• гнучкий графік роботи: 8-годинний робочий день із перервами, 5 робочих днів на тиждень;

• роботу в дружньому колективі.

Також адміністрація готелю обіцяє дозвілля у вигляді прогулянок в горах, озеро Синевір, экскурсії, замки, термальний басейн та аквапарк.

Нагадаємо, що коти є вкрай охайними тваринами, які більшу частину часу присвячують догляду за собою. Їхній організм природним шляхом підтримує чистоту, тож, за словами ветеринара, котам зовсім не потрібно часто купатися.

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