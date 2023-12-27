Родові імена, які були створені ще за часів Київської Русі: найдавніші українські прізвища

В Україні є перелік прізвищ, які було утворені ще за часів Київської Русі.

Генеалогічний ресурс "Рідні" інформує про найдавніші родові імена, які походять від часів Київської Русі і існують на території сучасної України до нині.

Спочатку в Київській Русі використовували лише прізвиська, які часто можна було зустріти в іменуваннях князів, але вони не успадковувалися. Лише згодом, через необхідність вказання права власності тощо почали застосовуватися в офіційному діловодстві прізвища.

І ось ті з них, які вважаються найдавнішими.

Прізвище Білан — за поширенням займає 386 місце і сьогодні налічує близько 7932 носіїв. Найчастіше воно зустрічається у Придністров'ї, зокрема, Київ, Суми, Дніпро, Черкаси, Запоріжжя. Це давньослов'янське прізвище, яке було утворене від прикметникової основи "білий". Вперше письмовий запис цього родового імені був зроблений 1649 року — це реєстровий запис козака Брацлавського полку

Прізвище Балух — за своїм поширенням займає аж 7223 місце, налічуючи 689 носіїв. Найчастіше таке родове ім'я можна зустріти на Галичині (Львів, Новояворівськ, Дунаївці, Морянці, Любині). Вважається апокованим (відпадання одного або кількох звуків у кінці слова) варіантом слов'янського імені (Баломир, Балосир). Існує думка, що це родове ім'я має давньоєврейське походження.

Прізвище Величко — за поширенням займає 99 місце, налічує нині 19693 носіїв. Зустрічається найчастіше на Закарпатті, однак представників цього родового імені також можна зустріти в Києві, Кривому Розі, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові. Найдавніші письмові згадки про це родове ім'я носять латиномовні пам'ятки зі схилів Карпат.

Прізвище Жадан — займає за поширенням 1045 місце і налічує 3768 носіїв. Найбільше зустрічається на Слобожанщині, також можна зустріти в Києві, Полтаві, Харкові, Кам'янському, Дніпрі. Походить від давньоукраїнського особового імені, яке утворилося від дієслова "жадати", тобто "бажати". В давнину часто давали дитині, на яку батьки дуже чекали.

Прізвище Логвиненко — займає за поширенням 625 місце, налічуючи 5591 носіїв. Також найчастіше зустрічається на Слобожанщині, а також в Києві, Запоріжжі, Дніпрі і Донецьку. Таке родове ім'я носили старшини Гетьманщини.

Прізвище Найда — за поширенням займає 1552 місце, налічує 2745 носіїв. Найбільше його представників проживає в Запоріжжі, але також можна зустріти родове ім'я в Києві, Чернівцях, Дніпрі, Харкові та Кам'янському. Прізвище було утворене від чоловічого імені Найден, яке давали хлопчикам, що народилися у позашлюбних стосунках, підкинутим дітям.

Прізвище Скорик — за поширенням займає 640 місце, налічуючи 5474 носіїв. Зустрічається найбільше на Слобожанщині, є в Києві, Харкові, Сєвєродонецьку, Запоріжжі, Черкасах. За походженням є усіченим суфіксальним утворенням від імені Скоромир, Скорослав. Уперше його зафіксували 1649 року в імені козака Канівського полку.

Прізвище Сулима — займає за поширенням 1362 місце, налічує 3037 носіїв. Найчастіше можна зустріти на Поділлі, зокрема, у Вінниці, Львові, Сиваківці, Білій Церкві. Поширене було серед старшин Гетьманщини, православного духовенства.