Родимки, що приносять щастя: у яких місцях вони означають багатство, кохання та успіх

Що означають родимки на тілі / © www.freepik.com/free-photo

Розповідаємо, посилаючись на ресурс «РБК-Україна», які родимки вважаються щасливими, а які попереджають про проблеми.

На лобі. Родимка посередині чола — це знак інтуїції, мудрості та лідерських якостей. Її власник може досягти великого успіху й матиме щасливе сімейне життя.

Над бровою. Над правою — до успішної підприємницької діяльності, а над лівою — до творчих досягнень і підтримки впливових людей.

На носі. На кінчику чи переніссі — прикмета легкого характеру та щасливих змін. Люди з такою родимкою часто потрапляють у правильне місце в потрібний час.

На щоці. Ліворуч — пристрасть, романтика і палке кохання. Праворуч — гармонійні стосунки та сімейна вірність.

Над губою. Це ознака чуттєвості й орієнтації на матеріальний бік життя.

Під губою. Такі люди — вірні партнери, які закохуються раз і назавжди.

На вусі чи біля нього. Праве вухо — комунікабельність, розум та удача. Ліве — схильність до спонтанних рішень. Якщо родимки є з обох боків, це означає довголіття та мудрість.

На шиї. Центральне положення вказує на егоцентризм. З правого боку — раціональність і кар’єрний злет.

На плечах. На правому плечі — до гармонійного шлюбу. На лівому — до випробувань, але з потенціалом до зростання.

На ключиці. Така родимка вказує на відкритість до змін, потяг до подорожей і легку адаптацію до нового.

На долоні. Символізує внутрішню силу, самоконтроль і здатність керувати власною долею.

На руці. Добрий знак для фінансових успіхів і підтримки близьких.

На ногах. Знак сильної волі, працелюбності та вміння добре заробляти. Великі родимки нижче колін — це ознака практичності та рішучості.

На спині. Це є ознакою чесності, принциповості та успішності.

На грудях. На правому боці — щасливе родинне життя та матеріальний добробут.