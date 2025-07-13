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Родимки, що приносять щастя: у яких місцях вони означають багатство, кохання та успіх
У народі здавна вірили, що кожна родимка на тілі — це не просто пігментна пляма, а знак долі. Її місце розташування розповідає про потенціал людини, її характер і майбутнє. Особливо цінували родимки удачі — ті, що віщують щастя, багатство, любов та особливий дар.
Розповідаємо, посилаючись на ресурс «РБК-Україна», які родимки вважаються щасливими, а які попереджають про проблеми.
Які родимки віщують удачу
На лобі. Родимка посередині чола — це знак інтуїції, мудрості та лідерських якостей. Її власник може досягти великого успіху й матиме щасливе сімейне життя.
Над бровою. Над правою — до успішної підприємницької діяльності, а над лівою — до творчих досягнень і підтримки впливових людей.
На носі. На кінчику чи переніссі — прикмета легкого характеру та щасливих змін. Люди з такою родимкою часто потрапляють у правильне місце в потрібний час.
На щоці. Ліворуч — пристрасть, романтика і палке кохання. Праворуч — гармонійні стосунки та сімейна вірність.
Над губою. Це ознака чуттєвості й орієнтації на матеріальний бік життя.
Під губою. Такі люди — вірні партнери, які закохуються раз і назавжди.
На вусі чи біля нього. Праве вухо — комунікабельність, розум та удача. Ліве — схильність до спонтанних рішень. Якщо родимки є з обох боків, це означає довголіття та мудрість.
На шиї. Центральне положення вказує на егоцентризм. З правого боку — раціональність і кар’єрний злет.
На плечах. На правому плечі — до гармонійного шлюбу. На лівому — до випробувань, але з потенціалом до зростання.
На ключиці. Така родимка вказує на відкритість до змін, потяг до подорожей і легку адаптацію до нового.
На долоні. Символізує внутрішню силу, самоконтроль і здатність керувати власною долею.
На руці. Добрий знак для фінансових успіхів і підтримки близьких.
На ногах. Знак сильної волі, працелюбності та вміння добре заробляти. Великі родимки нижче колін — це ознака практичності та рішучості.
На спині. Це є ознакою чесності, принциповості та успішності.
На грудях. На правому боці — щасливе родинне життя та матеріальний добробут.
На сідницях. Така родимка часто символізує розкутість у коханні та схильність до зміни партнерів.
Які родимки попереджають про труднощі
На стопах — неспокійне життя, труднощі з визначенням життєвого шляху.
На ліктях — часті зміни у житті, злети й падіння.
Поблизу губ — проблеми в особистому житті, спокуси чи емоційні залежності.