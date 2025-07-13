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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
17
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2 хв

Родимки, що приносять щастя: у яких місцях вони означають багатство, кохання та успіх

У народі здавна вірили, що кожна родимка на тілі — це не просто пігментна пляма, а знак долі. Її місце розташування розповідає про потенціал людини, її характер і майбутнє. Особливо цінували родимки удачі — ті, що віщують щастя, багатство, любов та особливий дар.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що означають родимки на тілі

Що означають родимки на тілі / © www.freepik.com/free-photo

Розповідаємо, посилаючись на ресурс «РБК-Україна», які родимки вважаються щасливими, а які попереджають про проблеми.

Які родимки віщують удачу

  • На лобі. Родимка посередині чола — це знак інтуїції, мудрості та лідерських якостей. Її власник може досягти великого успіху й матиме щасливе сімейне життя.

  • Над бровою. Над правою — до успішної підприємницької діяльності, а над лівою — до творчих досягнень і підтримки впливових людей.

  • На носі. На кінчику чи переніссі — прикмета легкого характеру та щасливих змін. Люди з такою родимкою часто потрапляють у правильне місце в потрібний час.

  • На щоці. Ліворуч — пристрасть, романтика і палке кохання. Праворуч — гармонійні стосунки та сімейна вірність.

  • Над губою. Це ознака чуттєвості й орієнтації на матеріальний бік життя.

  • Під губою. Такі люди — вірні партнери, які закохуються раз і назавжди.

  • На вусі чи біля нього. Праве вухо — комунікабельність, розум та удача. Ліве — схильність до спонтанних рішень. Якщо родимки є з обох боків, це означає довголіття та мудрість.

  • На шиї. Центральне положення вказує на егоцентризм. З правого боку — раціональність і кар’єрний злет.

  • На плечах. На правому плечі — до гармонійного шлюбу. На лівому — до випробувань, але з потенціалом до зростання.

  • На ключиці. Така родимка вказує на відкритість до змін, потяг до подорожей і легку адаптацію до нового.

  • На долоні. Символізує внутрішню силу, самоконтроль і здатність керувати власною долею.

  • На руці. Добрий знак для фінансових успіхів і підтримки близьких.

  • На ногах. Знак сильної волі, працелюбності та вміння добре заробляти. Великі родимки нижче колін — це ознака практичності та рішучості.

  • На спині. Це є ознакою чесності, принциповості та успішності.

  • На грудях. На правому боці — щасливе родинне життя та матеріальний добробут.

  • На сідницях. Така родимка часто символізує розкутість у коханні та схильність до зміни партнерів.

Які родимки попереджають про труднощі

  • На стопах — неспокійне життя, труднощі з визначенням життєвого шляху.

  • На ліктях — часті зміни у житті, злети й падіння.

  • Поблизу губ — проблеми в особистому житті, спокуси чи емоційні залежності.

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