Родину не впустили у літак через маловідоме правило авіакомпаній: що трапилося

Літак / © Pixabay

Різдвяна подорож канадської родини перетворилася на юридичне протистояння після того, як лоукостер Flair Airlines відмовив їм у посадці на рейс. Причиною став внутрішній регламент компанії, про який пасажирів не попередили, а державний регулятор і зовсім назвав його маніпулятивним.

Про це пише Daily mail.

Суть інциденту: несподіванка біля виходу на посадку

Зазначається, що Райан Коулсон та його дружина Ребекка Бордеясу прибули до аеропорту Абботсфорд (Британська Колумбія), щоб вилетіти додому на свята. Пара подорожувала з маленькою донькою та двома домашніми собаками, яких планували везти у салоні літака. Квитки були заброньовані та оплачені заздалегідь, проте біля гейту на родину чекав неприємний сюрприз.

Співробітники авіакомпанії Flair Airlines заявили, що пара не може піднятися на борт. За їхніми словами, згідно з новою внутрішньою політикою від 20 листопада, один дорослий пасажир не має права супроводжувати одночасно і немовля, і тварину. Оскільки в родині було троє «залежних» пасажирів (дитина та два собаки) на двох дорослих, одного «хвостатого» або немовля просили залишити на землі.

«Нам фактично запропонували зробити вибір між нашим собакою та нашою дитиною», — емоційно прокоментувала ситуацію Ребекка Бордеясу.



Відсутність інформування та суперечливі правила

Подружжя стверджує, що на момент бронювання та реєстрації жодних попереджень про подібні обмеження не було. Ба більше, система авіакомпанії досі дозволяє додавати до одного дорослого квитка і дитину, і тварину одночасно.

Ребекка додала, що у вересні вона вже здійснювала аналогічний переліт цією ж компанією самотужки — з дитиною на колінах і собакою біля ніг — і тоді це не викликало жодних зауважень.

Речник Flair Airlines заявив, що компанія лише 17 грудня оновила формулювання на сайті «для кращої зрозумілості», але саме правило нібито є давнім і базується на вимогах Міністерства транспорту Канади (Transport Canada) для певних типів повітряних суден. Проте державний регулятор виступив із різкою заявою у відповідь, фактично викривши авіакомпанію у дезінформації:

«Не існує жодних вимог Міністерства транспорту Канади, які б забороняли пасажирам подорожувати одночасно з немовлятами та домашніми тваринами. Це виключно внутрішні обмеження окремих авіакомпаній», — зазначили у відомстві.

Після того, як Flair Airlines відмовила родині у посадці, парі довелося терміново шукати альтернативу. За кілька днів вони вилетіли рейсом Air Canada, де до складу їхньої групи не висунули жодних претензій. Хоча лоукостер запропонував повернути гроші за квитки, подружжя вважає це недостатнім. Вони вже звернулися до адвоката, щоб домогтися компенсації за моральні збитки та зіпсоване перше Різдво їхньої дитини.

