Чим замінити родзинки в куті (ілюстрація ШІ) / © ТСН

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Наприклад, замість родзинок використати в’ялену вишню, а волоські горіхи замінити мигдалем. Така кутя матиме цікавіший смак, приємну кислинку та насичений аромат.

Що додати до куті замість родзинок

В’ялена вишня стане гарною альтернативою родзинкам у традиційній різдвяній страві. Вона має виразний кисло-солодкий смак, який добре поєднується з медом, маком і пшеницею. Завдяки ягодам кутя не буде надто солодкою, а її смак стане більш збалансованим.

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Ще один інгредієнт, який варто спробувати, — мигдаль. Він надає страві приємного горіхового аромату та легкої хрусткості. Якщо зазвичай для куті використовують волоські горіхи, цього разу їх можна замінити мигдалем або поєднати обидва види горіхів.

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Для приготування такої куті знадобляться:

200 г пшениці;

⅓ склянки маку;

2 столові ложки меду;

30 г мигдалю;

30 г в’яленої вишні;

200 мл гарячої води для початкового варіння пшениці.

Як приготувати кутю з вишнею та мигдалем

Спочатку переберіть пшеницю, видаліть залишки луски та промийте зерно кілька разів холодною водою. Перекладіть його в каструлю, залийте 200 мл гарячої води та доведіть до кипіння. Після цього накрийте каструлю кришкою, зменште вогонь і варіть пшеницю до м’якості. Якщо вода випарується раніше, ніж зерно буде готове, долийте трохи окропу. Пшениця має добре розваритися, але зберегти форму. Поки готується основа куті, займіться маком. Промийте його, залийте окропом і залиште приблизно на 30 хвилин. Коли мак набухне, злийте воду та розітріть його в макітрі або за допомогою іншого зручного кухонного інструмента до появи макового молочка. Мигдаль подрібніть ножем. В’ялену вишню за потреби наріжте на менші шматочки, щоб вона рівномірно розподілилася у страві. У великій мисці з’єднайте готову пшеницю, розтертий мак, мед, мигдаль та в’ялену вишню. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Якщо кутя вийшла занадто густою, можна додати трохи узвару або теплої кип’яченої води. За бажанням кількість меду також можна змінити відповідно до власного смаку.

Така різдвяна кутя стане цікавою альтернативою класичному рецепту. В’ялена вишня додасть їй кислинки, мигдаль — горіхового аромату, а мед об’єднає всі інгредієнти в гармонійний смак.

FAQ

Як правильно варити пшеницю для куті?

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Пшеницю потрібно перебрати, добре промити та варити на невеликому вогні до м’якості. Якщо вода випаровується, її слід доливати невеликими порціями. Час приготування залежить від сорту зерна та того, чи замочували його заздалегідь. Готова пшениця має бути м’якою, але не перетворюватися на кашу.

Що можна додати до куті, крім родзинок?

Замість родзинок до куті можна додати в’ялену вишню, журавлину, курагу, чорнослив або інші сухофрукти. Для більш насиченого смаку використовують мигдаль, волоські горіхи, фундук, мед та мак. Вибір добавок залежить від особистих уподобань і традицій родини.

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