Романтик, лідер чи агресор: як за датою народження визначити, яким чоловік буде у стосунках

Нумерологи поділилися формулою, за якою легко обчислити, яким ваш партнер буде у взаєминах. Для цього треба лише знати дату народження свого обранця. До 35 і після 35 років формула працюватиме по-різному.

Якщо вашому партнерові менше 35 років, складаємо лише день народження. Наприклад, 25.03.1985, 2+5=7, числом душі буде сімка. Якщо чоловікові більше 35 років, складаємо дату народження повністю до однозначного числа. Наприклад, дата народження вашого коханого – 01.06.1979, 1+6+1+9+7+9=33=3+3=6, числом душі буде шістка.

Число душі 1 – Сонце

Ваш чоловік – лідер, якого треба надихати на великі вчинки, щоб його потенціал повністю розкрився. Адже цей чоловік ініціативний, рішучий, сміливий і має дар переконання. Тому може досягти великих успіхів у житті.

Число душі 2 – Місяць

Чоловік-романтик, має багатий внутрішній світ, досить емоційний та вразливий. Він буде прекрасним партнером та батьком, завжди підтримуватиме свою родину і ніколи не зрадить. Такого чоловіка потрібно завжди направляти, поруч нього повинна бути жінка-лідер.

Число душі 3 – Юпітер

Чоловік-індивідуаліст. Такому чоловікові важливо бути в центрі уваги, тому супутниця має підтримувати його та хвалити. Тоді він розкриє свій потужний дар лідера і досягне успіху в кар’єрі. Однак, він може пожертвувати своїми амбіціями заради тих, кого дійсно любить. На його допомогу та підтримку завжди можна розраховувати.

Число душі 4 – Раху

Чоловік-консерватор. Вам пощастило, якщо ви маєте стосунки з таким чоловіком, адже він надійний, чесний та врівноважений. З ним можна не переживати за завтрашній день, він здатен забезпечити й захистити своїх рідних та близьких. Цей чоловік може бути дещо закритим, тому з ним варто частіше говорити на усілякі теми, щоб краще розуміти його.

Число душі 5 – Меркурій

Чоловік-дослідник. Цей чоловік не любить сидіти на одному місці, досить імпульсивний та непередбачуваний. Йому добре буде з такою самою партнеркою, яка готова до усіляких пригод. В іншому випадку стосунки довго не протримаються, ці чоловіки абсолютно не зносять рутини та стабільності.

Число душі 6 – Венера

Чоловік-компроміс. Цей представник сильної статі має неймовірну привабливість і життєрадісний характер. Він в усьому підтримуватиме свою другу половинку і даватиме їй повну свободу дій. У цього чоловіка багато друзів та прихильниць, але він вірний своїй партнерці, бо чоловік-Венера – людина слова. Якщо він має перед кимось зобов’язання, то ніколи їх не порушить. Для чоловіка з числом душі шість завжди на першому місці буде його родина.

Число душі 7 – Кету

Чоловік-одинак. Це незалежний та волелюбний представник сильної статі, який не поспішає вступати у серйозні стосунки. Він любить бути наодинці, його зовсім не бентежить самотність. Але все змінюється, щойно чоловік-Кету закохується по-справжньому, він стає домашнім, стабільним та надійним. Але його партнерка має бути доглянутою, розумною та веселою, тоді він не заглядатиметься на інших. Жінці треба обов’язково мати такі самі життєві принципи, що й у цього чоловіка, щоб побудувати гармонійні та довготривалі стосунки.

Число душі 8 – Сатурн

Чоловік-підприємець. Це рішучий, владний і категоричний чоловік, однак має дуже добре серце і готовий підтримати тих, хто цього потребує. Він має вражаючу здатність втілювати у життя найбожевільніші ідеї, які приносять йому визнання та купу грошей. Чоловік-Сатурн швидко прив’язується до людей, однак, коли його зраджують, може довго не вступати у стосунки, бо перестає довіряти іншим. Якщо його обраниця підтримуватиме його, він зробить все, щоб вона була абсолютно щасливою.

Число душі 9 – Марс

Чоловік-агресор. Чоловік з марсіанською енергією має надзвичайну силу, мужність та волю. Коли він іде до своєї мети, його ніщо не зможе зупинити. Це прекрасний лідер та керівник, але може пригнічувати своїм владними темпераментом інших. Цей чоловік не вміє підкорятися обставинам та іншим людям, його краще не дратувати. Але він прекрасний люблячий партнер та батько, який завжди стоїть на захисті інтересів своєї родини.

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