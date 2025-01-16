Росія завершує фактичну анексію Білорусі: в ISW заявили про загрози для Заходу

За словами аналітиків, політики повинні почати планувати майбутнє, у якому Білорусь буде фактично продовженням Росії.

Росія перебуває на завершальних етапах фактичної анексії Білорусі. Наявний набір військових, політичних та економічних інтеграційних досягнень РФ у Білорусі вже створює загрози для Заходу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, хоча зусилля Москви з де-факто анексії Білорусі у межах союзної держави ще не завершені, але вже досягли значних успіхів. Це вимагає від НАТО переоцінки наслідків посилення російського контролю над Білоруссю, можливостей і ресурсів, які в результаті цього Москва може використати проти Альянсу, США та України.

Зазначається, що Кремль перетворює Білорусь на стратегічного партнера, який допомагає Росії поширювати свою владу по всьому світу.

Росія використовуватиме свої останні, але глибоко вкорінені досягнення у Білорусі, для компенсації втрат від війни проти України, прискорення свого відновлення після війни та швидшої підготовки до майбутніх війн.

"Політики повинні почати планувати майбутнє, в якому Білорусь буде не лише поневоленою нацією, але й фактично продовженням Російської Федерації", – акцентували аналітики.

Росія намагається взяти під контроль усі напрями управління Білоруссю. Ключові напрямки – ті, що спрямовані на військову, політичну та економічну інтеграцію обох держав. Це передбачатиме, зокрема, постійне базування російських військ у Білорусі. Російська влада із високою ймовірністю збирається використати населення країни у понад 9 млн людей та її стратегічне розташування на східних флангах НАТО, а також економічні ресурси.

В Інституті наголошують – хоча Росія не завершила спробу де-факто анексувати Білорусь, вона вже "досягла таких етапів, які становлять загрозу безпеці США, НАТО і України, а також загрозу подальшому існуванню Білорусі як суверенної держави".

Аналітики попередили, що Росії не потрібні додаткові інтеграційні здобутки у Білорусі, щоб становити загрозу для Заходу.

"Наявний набір військових, політичних та економічних інтеграційних досягнень Росії в Білорусі від 2020 року вже створює загрози для Заходу, які політики повинні враховувати", – зазначили в ISW.

Нагадаємо, нещодавно Білорусь знову наростила військову присутність біля кордону України, але на цей момент загрозливого ударного угрупування у напрямку кордону немає.

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