Росіяни поширюють фейк про вивезення українських дітей та продаж органів в Європі – ЦПД

Війна з агресором триває не лише на фронті, а й в інформаційному просторі.
Так, ворог розповсюджує фейкове оголошення на польському сайті Krakow Ogloszenis про пошук перевізників для неповнолітніх дітей з України в Європу. Йдеться також про продаж людських органів.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Деталі
В оголошенні зазначено, що буцімто триває пошук кваліфікованих водіїв віком від 30 до 55 років, без судимостей. Їхнє завдання полягатиме у "перевезенні дітей з України до Європи". Так звана "винагорода" за це становить 10 000 злотих.
Як зауважують у Центрі, це чергова російська маніпуляція у рамках дезінформаційної кампанії "Чорна трансплантологія". Мета ворога – дискредитувати Україну.
Раніше ми писали про те, що ворог запустив чергову ІПСО у соцмережах. Цього разу загарбники розпалюють ненависть до мешканців Львівщини.
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