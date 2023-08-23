Росіяни поширюють фейк про вивезення українських дітей та продаж органів в Європі – ЦПД

Війна з агресором триває не лише на фронті, а й в інформаційному просторі.

Так, ворог розповсюджує фейкове оголошення на польському сайті Krakow Ogloszenis про пошук перевізників для неповнолітніх дітей з України в Європу. Йдеться також про продаж людських органів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Оголошення про пошук перевізників для дітей з України / Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

Деталі

В оголошенні зазначено, що буцімто триває пошук кваліфікованих водіїв віком від 30 до 55 років, без судимостей. Їхнє завдання полягатиме у "перевезенні дітей з України до Європи". Так звана "винагорода" за це становить 10 000 злотих.

Як зауважують у Центрі, це чергова російська маніпуляція у рамках дезінформаційної кампанії "Чорна трансплантологія". Мета ворога – дискредитувати Україну.

Раніше ми писали про те, що ворог запустив чергову ІПСО у соцмережах. Цього разу загарбники розпалюють ненависть до мешканців Львівщини.

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