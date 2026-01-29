Російське "Радіо Судного дня" надіслало загадкові коди: що пролунало в ефірі

«Радіо Судного дня» / Ілюстративне фото / © ТСН

Російська таємнича радіостанція УВБ-76, яку називають «жужжалкою» та «Радіо Судного дня», раптово перервала ефір дивними повідомленнями. Диктор озвучив слова „слабость“ та „стояк“, використовуючи фонетичне кодування.

Запис повідомлення опублікував телеграмканал «УВБ-76 логи», який відстежує активність на цій частоті.

Радіостанція УВБ-76 28 січня о 15:53 за московським часом вийшла в ефір із передаванням слова «слабость». Прозвучало закодоване повідомлення: «НЖТИ 54561 СЛАБОСТЬ 8017 8154».

Наступного дня, 29 січня, «Радіо Судного дня» знову зафіксували в ефірі — цього разу зі словом «стояк». Повідомлення пролунало у формі кодової фрази: «НЖТИ 89493 СТОЯК 9477 7037». Передача відбулася 29 січня об 11:57 за московським часом. Слово «стояк» було озвучене невідомим диктором із використанням фонетичного кодування та іменного алфавіту, під час якого називалися імена — Семен, Тетяна, Ольга, Яків, Костянтин.

Зазначається, що поява цього повідомлення припала на період інформаційного затишшя як у російському, так і в міжнародному медіапросторі. Серед головних новин ранку 29 січня — деталі розбіжностей між Росією та Україною напередодні нового раунду переговорів в Абу-Дабі, пресреліз компанії «Лукойл» щодо продажу закордонних активів, а також анонс чергового обміну тілами загиблих між Москвою і Києвом.

Рівно через 20 хв. після цього УВБ-76 передала ще одне повідомлення, у якому пролунали слова «дернолорд» і «паяние». Їхні зміст і значення на момент оприлюднення новини залишалися невідомими.

Нагадаємо, в кінці грудня 2025 року «Радіо Судного дня» несподівано перервало ефір трансляцією «Лебединого озера» та радянської пісні, текст якої, за даними медіа, міг містити погрози на адресу Києва. Під час музики було чути характерне дзижчання частоти та приглушені голоси, що дало привід для версій про можливий злам. Поява музики в ефірі «жужжалки» траплялася лише кілька разів в історії. Проросійські ресурси поширювали версії про зв’язок ефіру з підготовкою масованих атак.

Що відомо про «Радіо Судного дня»?

Радіостанція УВБ-76 («Жужжалка», «Радіо судного дня») — загадкове короткохвильове мовлення РФ на частоті 4625 кГц, що працює від 1970-х років. Її ефір складається з монотонного дзижчання, яке зрідка переривається голосовими шифрами. Основні версії призначення — система ядерного удару «Периметр», зв’язок із військкоматами або зондування іоносфери. Станція стала культурним феноменом: будь-які зміни в ефірі, як-от трансляція «Лебединого озера», сприймаються як передвісник зміни.