Російське "Радіо Судного дня" запустило "Лебедине озеро": що це може означати

Балет «Лебедине озеро» / © Associated Press

Реклама

Загадкова російська радіостанція UVB-76, відома як «Радіо Судного дня», раптово перервала свій монотонний сигнал трансляцією «Лебединого озера». Історично ця музика супроводжувала найбільші потрясіння та державні перевороти в Росії, що викликало хвилю обговорень у Мережі.

Про це пише Mirror із посиланням на російські медіа.

Російська радіостанція UVB-76 несподівано перейшла на трансляцію музики з балету Чайковського «Лебедине озеро». В ефірі також пролунала стара радянська пісня — ймовірно, з видозміненим текстом, який, за твердженнями, оспівує атаку на Київ.

Реклама

Ефір супроводжувався й іншими дивними деталями. Під мелодією «Лебединого озера» все ще було чутно характерне «дзижчання», притаманне цій частоті, а також — ледь помітні приглушені голоси.

Таке накладання звуків наштовхнуло частину слухачів на думку про можливий злам частоти. Водночас, хоча для «Радіо Судного дня» поява музики не є цілковитою сенсацією, подібне трапляється вкрай рідко — за наявною інформацією, лише кілька разів за всю історію станції.

Російські медіа зазначають, що музичні фрагменти звучали й раніше — торік та в лютому 2022 року. Відхід від звичного «дзижчання» знову активізував інтерес до станції серед онлайн-спільнот, схильних до конспірології.

У російських обговореннях звертають увагу на те, що «Лебедине озеро» в минулому вже асоціювалося з моментами, коли мало статися «щось погане», або з періодами гострих політичних криз.

Реклама

Саме «Лебедине озеро» закріпилося як символ розпаду СРСР після того, як 1991 року державне телебачення без упину транслювало балет під час спроби путчу проти Михайла Горбачова, що стало знаком вакууму влади, нестабільності та неминучих змін.

Водночас проросійські акаунти поширюють неперевірені твердження про те, що нинішня трансляція нібито пов’язана з масштабною відплатою російських військ Києву.

Від часів холодної війни ця радіостанція періодично передає монотонні сигнали на частоті 4625 кГц. Навколо її призначення існує чимало теорій, і багато з них вказують на причетність російських військових. Характерні сигнали повторюються приблизно 21-34 рази на хвилину і зазвичай тривають від 1 до 1,2 секунди.

Попри численні припущення про використання UVB-76 для передавання зашифрованих наказів чи повідомлень Кремль жодного разу публічно не коментував діяльність цієї станції.

Реклама

Нагадаємо, раніше у грудні «Радіо Судного дня» продемонструвало аномальну активність, надіславши за тиждень рекордні 15 кодованих повідомлень. Лише протягом двох днів слухачі зафіксували 11 передач, що містили специфічні набори цифр, літер та кодові фрази, як-от PEPPER SHAKER чи MYUONOSVOD. Окрім звичного монотонного сигналу, в ефірі також лунали уривки музики та тривалі серії азбуки Морзе.