Рослини люблять добриво із дріжджів: квіти, кущі, овочеві культури будуть здоровими та міцними

Рослини будуть здоровими, швидко ростимуть та даватимуть багато плодів, якщо підживлювати їх дріжджовою підкормкою.

Не можна уявити українське обійстя без квітучих клумб, ягідних кущів та городини. І саме у серпні рослини потребують особливого догляду та підкормки, бо їм не вистачає поживних мікроелементів. Тому досвідчені квітникарі та городники-садівники не йдуть у магазини за хімічними добривами, а відправляються на кухню за дріжджами. Це найкращий реаніматор для рослини, яка потребує негайної допомоги та підживлення.

Як діють добрива з дріжджів?

Дріжджові одноклітинні гриби містять в собі вітаміни, білки та амінокислоти, які мають цілющі властивості не тільки для людини, а й для рослин. Коли їх розчинити у воді, вони виділяють сполуки, які прискорюють розвиток кореневої системи та активують процес регенерації. І якщо рослину обробити дріжджовим добривом, то вона матиме міцне коріння, швидко ростиме та відновиться, якщо захворіла. Бо одноклітинний грибок провокує активізацію роботи мікрофлори ґрунту, що підживлює коріння рослин своїми продуктами життєдіяльності – виділеннями. Тому рослини ростуть швидко і мають чудову стійкість до різноманітних захворювань.

Однак дріжджі не варто поєднувати з іншими добривами, оскільки вони добре працюють самостійно, а під впливом інших сполук одноклітинний грибок може загинути. Тому не слід змішувати дріжджі з компостними добривами чи пташиним послідом.

Вплив підкормки із дріжджів на рослини

Стимуляція активного росту.

Навіть під час недостатнього освітлення збільшуються шанси на виживання хворої рослини чи розсади.

Прискорюється вегетативний період росту рослини.

Підвищується імунітет рослини до різних захворювань.

Сприяє росту потужної кореневої системи.

Швидше укорінюються пагони та живці плодових кущів та вусів полуниці.

Як приготувати дріжджові добрива: найкращі рецепти

Необхідно пам’ятати, що дріжджові добрива не можна змішувати із пташиним послідом та перегноєм. Для приготування підкормки можна брати і сухі, і звичайні пекарські дріжджі. Є декілька видів добрив, що можна приготувати із дріжджів.

Потрібно розвести звичайні дріжджі у теплій воді за пропорцією 1:5, а перед поливом суміш розбавити в 10 разів.

Для добрива із сухих дріжджів потрібно 10 грамів на 9 літрів води. У суміш необхідно додати 2 ст. ложки цукру і дати настоятися 2 години. Потім перед поливом розбавити водою ще у 5 разів.

Також можна використовувати «швидкі дріжджі» для підкормки рослин. На один пакетик потрібно взяти трохи води та 2 ст. ложки цукру, настояти розчин дві години та всипати 8 літрів води. Такий розчин можна розбавляти у різних пропорціях.

100 г звичайних свіжих дріжджів розчинити у 9 л води, додати 20 г цукру для активації, дати настоятися 6 годин у теплому темному місці.

10 г сухих дріжджів розчинити у відрі теплої чистої води, дати настоятися 3 години. Потім у розчин додати 60-70 г цукру та склянку попелу, дати постояти ще 2 години. Для підживлення кущів та овочів розвести ще у 50 л води.

Як часто можна використовувати добрива із дріжджів?

Щоб рослини були міцними, швидко росли, не хворіли та гарно плодоносили, їх потрібно поливати дріжджовою підкормкою два рази на тридцять днів. Це виходить два-три підживлення за один сезон. Кожну рослину необхідно поливати під корінь дріжджовим розчином по 0,5 л.

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