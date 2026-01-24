ТСН у соціальних мережах

Рослини гинуть від холоду: дізнайтеся, як їх вберегти, коли немає опалення

Ця зима в Україні стала випробуванням не лише для людей, а й для їхніх домашніх рослин. Через регулярні відключення електроенергії та перебої з опаленням, спричинені обстрілами енергетичної інфраструктури, багато квартир залишаються холодними, а кімнатні квіти — вразливими до переохолодження.

Тетяна Мележик
Як врятувати домашні рослини без опалення

Як врятувати домашні рослини без опалення / © pexels.com

Як і природа навколо, кімнатні рослини реагують на сезонні зміни. Влітку вони активно ростуть і накопичують поживні речовини, взимку ж процеси сповільнюються. У домашніх умовах рослина повністю залежить від господаря: від того, наскільки вдається підтримувати оптимальні температуру, вологість та освітлення.

Варто пам’ятати, що різні види мають різні потреби. Наприклад, за перенесення рослини з холоду у тепле приміщення перепад температур не повинен перевищувати 5 °C — інакше квітка може загинути. Якщо різкий перехід неминучий, спершу поставте горщик у теплу воду і накрийте його поліетиленом на 30–40 хвилин.

Більшість кімнатних квітів, які зимують, комфортно почуваються при 10–16 °C — серед них гортензії, азалії, пеларгонії, цикламен та кактуси. Теплолюбні види, як-от антуріум, орхідеї або калатея, потребують 17–22 °C, і при 10 °C ризикують загинути.

Щоб захистити рослини:

  • не ставте їх на підвіконня під час провітрювання;

  • закрийте щілини у вікнах газетами, ватою або пінополіетиленом;

  • не підставляйте горщики близько до обігрівачів;

  • завішуйте двері ковдрами або дерев’яними щитами, якщо рослини знаходяться в окремому приміщенні.

Додатково можна обгорнути горщики тканиною або поставити їх у ящик із тирсою, щоб ґрунт не промерзав. Мульчування (соснова кора, торф, мох, керамзит) додатково захищає ґрунт і коріння.

Світло

Світлолюбні рослини, як-от сенполії, антуріуми та спатифілуми, взимку потребують більше світла. Коли електрика вимикається, доведеться покладатися на природне освітлення: очищайте листя від пилу та переміщуйте рослини на більш освітлені ділянки кімнати.

Поливання

Холод сповільнює вегетацію, тому полив слід скоротити. У кімнатах без опалення ґрунт сохне повільніше. Вологолюбні види (азалія, гарденія, монстера) потребують помірного зволоження, а сукуленти (кактуси, алое, хавортія) майже не поливають до повного висихання ґрунту.

Реанімація замерзлих рослин

Якщо квітка все ж підмерзла, не втрачайте надії:

  • перенесіть її у тепле місце;

  • обприскайте теплою водою з антистресантами (Епін, Корневін, Фундазол, Циркон);

  • побудуйте «парник» із пластикової пляшки чи плівки;

  • обріжте пошкоджене листя;

  • регулярно обприскуйте протягом 1–2 місяців.

Навіть у найскладніших умовах рослини можуть вижити завдяки турботі господаря. Вони відчувають тепло та увагу людини, що часто важливіше за лампу чи батарею. Зимове світло — це не лише електрика, а тепло, яке йде від серця, від людини, і дарує життя вашим рослинам.

