Росте сам собою і не зникає: овоч, який забезпечить вас урожаєм назавжди

Город без нервів і постійних невдач — це не міф. Є овоч, який буквально «живе своїм життям»: його достатньо посадити один раз — і він роками віддячує стабільним урожаєм.

Тетяна Мележик
Що посадити один раз і збирати урожай щороку

Мінімум догляду, максимум результату — саме те, що шукають новачки й зайняті дачники.

Багатьом знайома ситуація: сієш, поливаєш, стараєшся — а рослини все одно не приживаються. Без досвіду або часу навіть прості культури можуть виявитися «примхливими». Але є просте рішення — обирати максимально витривалі овочі, які не потребують постійної уваги.

Один із таких «рятівників» — топінамбур. Його недооцінюють, хоча це справжній скарб для городу. Зовні рослина нагадує соняшник із яскравими жовтими квітами, а під землею формує поживні бульби. І найголовніше — виростити його може буквально кожен.

Схема висаджування елементарна: якщо хочете збирати врожай восени — висаджуйте з середини березня до кінця квітня. Для весняного збирання підійде період жовтень–листопад. Оберіть сонячне місце, залишайте між рослинами приблизно 60 на 50 сантиметрів і заглиблюйте бульби на 5–10 сантиметрів у ґрунт.

Далі — майже повна автономія. Топінамбур не вимагає складного догляду: достатньо інколи полити — і все. Рослина виростає до трьох метрів, активно розвивається і цвіте від серпня аж до пізньої осені. Єдиний нюанс — його коріння швидко захоплює територію, тому краще одразу обмежити простір або висаджувати в окремі ємності.

Збирати бульби можна взимку, коли надземна частина починає всихати — саме тоді вони найсмачніші. Але затягувати не варто: після викопування топінамбур зберігається недовго. Найкраще одразу пустити його в справу — у супи, пюре або свіжі салати.

Фактично це ідеальний варіант для тих, хто хоче отримувати урожай без зайвого клопоту. Посадили раз — і забули про проблеми на роки.

