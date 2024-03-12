Розбагатієте казково: названо місце, де найкраще тримати гроші, щоб їх ставало більше

Якщо ви отримали зарплату чи грошовий подарунок, не витрачайте гроші у перший же день.

У народі говорять, що гроші люблять тих, хто поводиться з ними з повагою. Люди в усі часи намагалися шанобливо ставитися до них, не розкидали купюри та копійки, а дбайливо складали, щоб не порушити енергетику достатку. Здавна заможні люди шили для грошей спеціальні мішечки з дорогих тканин чи шкіри, а бідніші загортали свої гроші в просту тканину. А щоб грошей ставало більше, власники коштів дотримувалися кількох простих правил. Розповідаємо, як треба поводитися з грошима, щоб їх ставало тільки більше, а чого робити з ними не можна.

Де треба зберігати гроші, щоб їх ставало більше

Найголовніше правило для зберігання грошей – з ними повинно бути все гаразд. Банкноти й дрібні металеві гроші не слід носити без гаманця – тоді багатства не чекайте. А бідність постійно переслідуватиме тих, хто носить зім’яті гроші в кишенях. Тож якщо у вас є така звичка, тоді варто негайно її позбутися.

За народними прикметами, не слід будь-які гроші зберігати в кишенях, бо тоді їх ніколи не буде. Краще складати гроші в гаманець чи в скриньку, але потрібна правильна послідовність – від малих купюр до великих.

Як передавати гроші, щоб вони ніколи не закінчувалися

Не позичайте гроші ввечері і в понеділок, бо тоді будуть постійні фінансові труднощі. Якщо ви позичили гроші, необхідно віддавати борг дрібнішим номіналом, ніж ви брали.

Якщо ви щось купуєте, гроші варто передавати продавцеві чи касирові у складеному вигляді. В жодному разі не можна передавати гроші в руки, їх краще класти на стіл чи на прилавок. Тоді у вас ніколи не буде фінансових негараздів.

Які ще важливі прикмети про гроші

Якщо отримали зарплату чи гонорар, не треба витрачати гроші в той день. Нехай ціла сума полежить до ранку.

Радійте будь-якій сумі отриманих грошей, навіть якщо вона невелика. Так у вас з’являтиметься ще більше коштів.

Не бійтеся витрачати гроші на свої бажання й потреби, інакше ваш фінансовий потік через страх може бути перекрито.

Якщо вам до рук потрапила брудна чи пошкоджена купюра, намагайтеся відразу її витратити. Такі гроші не слід тримати в гаманці, вони мають важку енергетику.

Не зберігайте чеки в гаманці, одразу викидайте їх чи кладіть в інше місце, бо вони притягуватимуть ще більше витрат.

Не можна залишати решту на касі, бо на вас чекатимуть фінансові втрати.

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