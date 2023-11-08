Розбираємося, як називати скорочено Аврору, Віолетту, Божену, Пелагею, Василису українською мовою

Останнім часом українці називають донечок екзотичними та старовинними іменами. І буває складно зрозуміти, як правильно називати дівчаток скорочено.

Аврора: значення імені та скорочені варіанти

Ім'я Аврора має римське походження і з латинської перекладається як "світанок". Основа імені "aura" — "досвітній вітерець". Саме таке ім'я в древній міфології носила богиня ранкової зорі, яка, за легендою, приносила денне світло людям та богам. Вона стала прародителькою чотирьох вітрів та яскравих зірок. В грецькій міфології Аврора була відома під ім'ям Еос ("рум'яна зоря").

Багато в чому життя і характер людини складається від того, наскільки твердо чи м'яко звучить її ім'я. Аврора рішуча, яскрава, звучна.

Аврора скорочено також звучить досить твердо. Якщо ви не знали, як називати дівчинку з цим прекрасним іменем, можете спробувати такі варіанти як: Рора, Ава, Ара. Більш м'яко і милозвучно звучать пестливі форми імені Аврора: Ася, Авочка, Авуся.

Віолетта чи Віолета українською: значення імені, скорочені варіанти

Ім'я Віолетта: скорочено / Фото: Unsplash

Українською мовою це екзотичне ім'я пишеться з двома літерами "т", тобто правильно — Віолетта. Ім'я прийшло до нас з латинської мови і означає "фіалка". В Україні воно стало популярним недавно, а ось в Франції, США, Великій Британії так дівчаток називають здавна.

Віолетта скорочено має дуже багато форм імені: Ола, Оля, Віла, Віола, Вела, Вета, Віта, Воля, Летта, Віца. Віолетту пестливо також можна називати Віола, Туся, Вілейка.

Ім'я Божена: значення та скорочена форма

Ім'я Божена: скорочено / Фото: Unsplash

Стародавнє слов'янське ім'я Божена означає "божа", "благословенна". Це ім'я можна знайти в історичних документах. Наприклад, саме так звали дружину чеського князя Ольдржиха. Найчастіше сьогодні ім'я використовується в Польщі, Чехії, Болгарії, Сербії. Але в Україні також починає завойовувати популярність.

Якщо ви гадаєте, як можна називати Божену скорочено, ось кілька форм цього цікавого старовинного імені: Женя, Божа, Дана, Жана. Пестливо дівчинку можна також називати: Боженочка, Женочка, Боженька.

Пелагея: значення імені та скороченні варіанти

Ім'я Пелагея: скорочено / Фото: Unsplash

Це забуте ім'я, яке віднедавна почало повертати свою популярність, походить від давньогрецього імені, що можна перекласти як "морське узбережжя", "морська", "незалежна", "вільна", "горда". Прийшло це ім'я від чоловічого Пелагіос. За грецькою міфологією богиню кохання звали саме так.

Як скорочено називати Пелагею? Ім'я досить складне, а тому зустрічається рідко. Скороченних форм мало: Гея, Поля. Також дівчинку можна пестливо називати Пелагеїчка, Поліночка.

Василиса: що означає це ім'я і як кликати дівчинку скорочено

Ім'я Василиса: скорочено / Фото: Unsplash

Це одне з найкрасивіших імен Київської Русі. Але своїм походженням воно завдячує давньогрецькій мові. В Стародавній Греції існувало ім'я Василина, яке означало дружина басилевса (верховного імператора). До Візантії назва прийшла з заміною літери "б" на "в" на римський манер. Там ім'я Василиса означала "імператриця". Також у Стародавній Греції до богинь часто застосовували епітет "василіс", тобто "царська".

Василису можна кликати скорочено: Вася, Васа, Силя, Ася, Лися. Також існують і пестливі форми імені: Василисочка, Василиска, Васічка, Силіна, Силінка, Лисиця.