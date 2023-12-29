Розбираємося, як носити джинси взимку, щоб мати стильний вигляд і не прославитися простачкою

Джинси можна назвати найуніверсальнішою річчю, адже їх можна носити з чим завгодно і куди завгодно. Але взимку збирати дійсно стильні образи з джинсами досить складно, адже потрібно враховувати кілька важливих правил.

Правило №1: геть рвані джинси

Хоча такі моделі досить популярні і модні, але їх краще залишити для весни чи літа. Хоча багато дівчат вважає, що краса потребує жертв, однак червоні від морозу ноги ще нікому не додали привабливості. До того ж, носити рвані джинси в прохолодну погоду не надто доречно.

Правило №2: геть голі щиколотки

Звичайно, за допомогою підвороту можна зробити ніжки візуально стрункішими, однак оголювати щиколотки так само недоречно взимку, як і носити рвані моделі. Тим більше, що це руйнує весь баланс зимового образу. Уявіть, зверху об'ємний пуховик, шапка та шарф, а взину — вкорочені джинси. Тому, якщо є проміжок між взуттям та штаниною, завжди обирайте теплі шкарпетки чи колготи. А ще можна придбати джинси повної довжини, які будуть прикривати п'ятку чи половину підбора, якщо ви носите таке взуття.

Як правильно носити джинси взимку / Фото: Pexels

Правило №3: геть дивні колготки

Якщо ви все-таки вирішили не приберігати рвані джинси до теплого сезону і носите під ними теплі колготи, ця порада для вас. Потрібно бути дуже уважною, підбираючи колготи. Краще відразу відмовитися від бежевих, які імітують шкіру, та моделі в сіточку (взимку вони не актуальні). Тренд цього сезону — червоні, помаранчеві, білі колготи. Краще обирати відтінок, який вже є у вашому образі, так ви створите гармонію.

Правило №4: геть вузькі джинси на халявах взуття

Взагалі вузькі джинси вже не перший сезон вважаються не модними. Але ще їх часто натягують на халяви взуття, особливо чобіт, чим роблять щиколотки візуально ширшими. Такі образи мають просто катастрофічний вигляд. Щоб виправити ситуацію, обирайте прямі моделі, які вільно "лягають" на взуття або ботфорди з широкими халявами, щоб в них можна було заправити вузькі джинси.

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