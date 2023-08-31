Розбираємося: як правильно прати джинси, щоб вони зберегли свій колір

Джинси — дуже популярний предмет гардеробу, однак з їхнім пранням можуть бути проблеми.

Як правильно прати джинси в пральній машині: спочатку підготовка

Перед тим, як відправити джинси в пральну машину, потрібно їх підготувати. Для цього:

Виверніть всі кишені — різноманітні дрібнички та використані паперові хустинки можуть не лише зробити джинси ще бруднішими, але й пошкодити їх.

Завжди вивертайте джинси навиворіт — це допоможе запобігти вицвітанню тканини, захистити її в процесі прання.

Застебніть всі блискавки та ґудзики, щоб вони не пошкодили тканину самих джинсів чи інших речей в пральній машині.

Джинси можна прати лише з темним або чорним одягом, а ось світлі чи білі — окремо.

Варто також звернути увагу, що не можна прати разом з джинсовим одягом речі, виготовлені з шовку або шерсті.

Наскільки часто можна прати джинси

Джинси рекомендується прати якомога рідше, щоб вони зберігали свій колір та оптимальну посадку. Однак, цих проблем можна уникнути, якщо знати декілька важливих моментів:

Якщо на тканині з'явилися окремі плями, краще не прати всю річ, а видалити лише забруднення за допомогою щіточки. Запам'ятайте, у якому режимі прати джинси в пральній машині — для них підходить лише делікатний режим і температура не вище 30 градусів (особливо, якщо вони містять спандекс, інакше вони перестануть "сидіти"). Класичні джинси з бавовни можна прати за температури до 60 градусів. Вижимати джинси можна лише зі швидкістю, яка не перевищує 1000 обертів на хвилину. Для моделей зі стрейчем краще встановити до 700 обертів, тоді штани збережуть свою форму.

Як правильно прати джинсові речі: мийний засіб

Як правильно прати джинсові речі / Фото: Pexels

Джинси краще прати за допомогою рідкого засобу для делікатних і кольорових тканин. Чорні або дуже темні можна прати з використанням спеціального засобу для такого кольору, тоді не буде вимивання.

А ось від сильних засобів краще відмовитися, адже вони містять речовини, які відбілюють тканину, і можуть пошкодити улюблену річ.

Ніколи не кладіть джинси сушитися в спеціальну машинку, адже висока температура призведе до того, що вони "сядуть". Краще висушити джинси в лежачому положенні і на свіжому повітрі. Також слід уникати прасування. Якщо ви не можете обійтися без праски, спочатку виверніть джинси.

Як прати джинси в пральній машині для збереження кольору

З часом кольори з джинсової тканини вимиваються, але існує кілька хитрощів, які допоможуть вам цього уникнути.

Щоб освіжити колір і повернути первісне забарвлення, використовуйте текстильні барвники. Якщо ж ви хочете вдатися до народного засобу, використовуйте оцет. Просто замочіть джинси в ємності з сумішшю води та оцту (50 на 50). Залишіть на ніч, а потім виперіть як зазвичай.

Також існує один спосіб, як вивести з джинсової тканини неприємні запахи. Додайте до барабану пів кружки харчової соди і запустіть прання. Сода допоможе нейтралізувати будь-які запахи.

Читайте також: