Розчиніть у воді один доступний засіб: колорадський жук забуде дорогу до грядки з картоплею

Щоб уберегти картоплю від колорадського жука, досвідчені садівники радять садити поруч з нею гірчицю. Проте, це не єдиний спосіб використання цієї рослини.

Якщо висадити гірчицю біля картопляної грядки, її запах відлякає колорадських жуків, і вони залишать вашу ділянку, не турбуючи картоплю, кажуть експерти.

Проте ви можете навіть не висаджувати цю рослину, а приготувати ефективний засіб для відлякування колорадських жуків. Для цього вам знадобиться розчин з гірчичного порошку.

Інгредієнти:

10 л гарячої води;

200 г гірчичного порошку;

5 ст. л. оцту (9%);

50 г натертого господарського мила, щоб суміш довше трималася на листях.

Приготування й застосування:

Розведіть гірчичний порошок у воді й дайте настоятися протягом трьох годин. Додайте оцет і господарське мило. Добре перемішайте і обробіть цим розчином картопляні кущі.

Як бачите все дуже просто. А сам гірчичний порошок доступний і бюджетний засіб.

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