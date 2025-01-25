Розчиніть у воді один доступний засіб: колорадський жук забуде дорогу до грядки з картоплею

Щоб уберегти картоплю від колорадського жука, досвідчені садівники радять садити поруч з нею гірчицю. Проте, це не єдиний спосіб використання цієї рослини.
Якщо висадити гірчицю біля картопляної грядки, її запах відлякає колорадських жуків, і вони залишать вашу ділянку, не турбуючи картоплю, кажуть експерти.
Проте ви можете навіть не висаджувати цю рослину, а приготувати ефективний засіб для відлякування колорадських жуків. Для цього вам знадобиться розчин з гірчичного порошку.
Інгредієнти:
- 10 л гарячої води;
- 200 г гірчичного порошку;
- 5 ст. л. оцту (9%);
- 50 г натертого господарського мила, щоб суміш довше трималася на листях.
Приготування й застосування:
- Розведіть гірчичний порошок у воді й дайте настоятися протягом трьох годин.
- Додайте оцет і господарське мило.
- Добре перемішайте і обробіть цим розчином картопляні кущі.
Як бачите все дуже просто. А сам гірчичний порошок доступний і бюджетний засіб.
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