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Розчиніть у воді один доступний засіб: колорадський жук забуде дорогу до грядки з картоплею

Розчиніть у воді один доступний засіб: колорадський жук забуде дорогу до грядки з картоплею

Найефективніший засіб від колорадського жука без хімії / Фото: pixabay.com

Щоб уберегти картоплю від колорадського жука, досвідчені садівники радять садити поруч з нею гірчицю. Проте, це не єдиний спосіб використання цієї рослини.

Якщо висадити гірчицю біля картопляної грядки, її запах відлякає колорадських жуків, і вони залишать вашу ділянку, не турбуючи картоплю, кажуть експерти.

Проте ви можете навіть не висаджувати цю рослину, а приготувати ефективний засіб для відлякування колорадських жуків. Для цього вам знадобиться розчин з гірчичного порошку.

Інгредієнти:

  • 10 л гарячої води;
  • 200 г гірчичного порошку;
  • 5 ст. л. оцту (9%);
  • 50 г натертого господарського мила, щоб суміш довше трималася на листях.

Приготування й застосування:

  1. Розведіть гірчичний порошок у воді й дайте настоятися протягом трьох годин.
  2. Додайте оцет і господарське мило.
  3. Добре перемішайте і обробіть цим розчином картопляні кущі.

Як бачите все дуже просто. А сам гірчичний порошок доступний і бюджетний засіб.

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