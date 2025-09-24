ТСН у соціальних мережах

Розчиніть 3 краплі у воді та полийте заміокулькас: рослина випускатиме нові пагони щодня

Це просте підживлення для заміокулькаса допоможе прискорити зростання і зробити листя міцнішим та блискучішим: як приготувати еліксир для «доларового дерева».

Чим полити заміокулькас, щоб не хворів

Чим полити заміокулькас, щоб не хворів / © Pexels

Заміокулькас відомий своєю невибагливістю, проте навіть цьому «доларовому дереву» потрібні поживні речовини для активного зростання та здорового вигляду. Досвідчені квітникарі поділилися перевіреним способом, який допоможе рослині швидше випускати нові пагони та радувати власника яскравою зеленню.

Яке секретне підживлення для заміокулькаса

Щоб приготувати просте, але ефективне добриво, потрібно лише:

  • 1 літр чистої води;

  • 20 мл ефірної олії ялиці.

Розчин треба добре збовтати та полити нею рослину. Таку процедуру варто проводити двічі на місяць. Крім того, розчин можна використовувати для обприскування листя — це підсилить ефект і зробить рослину ще міцнішою.

За регулярного підживлення вже через кілька тижнів заміокулькас почне активно випускати нові пагони, а його листя стане більш щільним, блискучим і здоровим. Такий догляд не лише стимулює зростання, а й зміцнює імунітет квітки, захищаючи її від можливих захворювань.

