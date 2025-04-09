Роздаватимете яйця сусідам: який раціон повинен бути у курей, щоб вони постійно неслися

Яка їжа змушує курей нести більше яєць / © unsplash.com

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Чим годувати курей, аби мати багато яєць

Щоб кури стабільно й рясно неслися, їхній раціон має бути насичений усіма важливими поживними компонентами. У літній період найкраще давати птиці цільне або подрібнене зерно, коренеплоди, варену картоплю та багато свіжої зелені.

Не варто ігнорувати молочні продукти — кисле молоко або сироватка можуть чудово замінити воду й додати поживності раціону. Додатково варто збагачувати корм висівками, шротом, макухою та сінним борошном. Це бюджетна альтернатива готовим комбікормам, яка цілком здатна задовольнити потреби курей у харчуванні.

Однак варто пам’ятати: усе, що потрапляє в годівницю, має бути свіже. Зіпсовані вологі корми швидко викликають розлади здоров’я у птиці. Готувати натуральні корми не складно, але важливо дотримуватись елементарних санітарних норм.

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Зерно чи комбікорми: що краще для курей

При виборі між натуральними продуктами та комбікормами часто виникає питання, що ж буде корисніше для курей-несучок.

Комбікорми мають перевагу в тому, що вони вже містять усі необхідні поживні речовини, зручні у використанні та зберіганні, і можуть бути адаптовані під різний вік і потреби курей.

З іншого боку, натуральні продукти, такі як зерно, овочі та молочні продукти, дозволяють значно зекономити. Однак комбікорми демонструють високу ефективність, коли потрібно забезпечити птицю всіма важливими мікроелементами без витрат часу на підготовку корму.

Звісно, можна поєднувати ці два варіанти: додавати комбікорм до основного раціону в пропорції 1:3, що дозволить знизити витрати, зберігаючи високу якість корму.

Чим не можна годувати курей-несучок

Існує низка продуктів, які можуть негативно позначитись на здоров’ї курей та якості яєць. Наприклад, не слід давати птиці гостру, жирну чи солодку їжу, а також продукти, що зіпсувалися або мають цвіль.

Важливо уникати брудних або неякісних кормів, оскільки це може спричинити отруєння або інші хвороби. Крім того, не варто переїдати птахів — надмірне годування може призвести до ожиріння, що погіршить їхню продуктивність.

Для здоров’я курей потрібно дотримуватись правильного балансу в раціоні, не перевантажуючи їх кормом. Пам’ятайте, що якість їжі є ключовим чинником, який визначає добробут ваших курей.

Додаткові мінерали та добавки для здоров’я курей

Окрім основного раціону, курям необхідно додавати мінеральні добавки для підтримки їхнього здоров’я.

Одним із таких важливих елементів є кальцій, який потрібен для формування міцної шкаралупи яєць. Для цього курям можна давати крейду або подрібнені черепашки. Також важливі натрій та хлор (кухонна сіль), які регулюють водно-сольовий баланс.

Для поліпшення функціонування травної системи корисно додавати деревне вугілля, яке допомагає попередити проблеми з кишечником. Всі ці добавки забезпечують курей необхідними мікроелементами, що впливають на якість яєць і загальний стан птиці.