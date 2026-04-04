Рожеві крашанки - як пофарбувати яйця у такий колір

Рожеві крашанки мають святковий, стильний і водночас дуже весняний вигляд. Безумовно, такі яйця стануть окрасою святкового столу на Великдень. Отримати колір можна за допомогою натуральних інгредієнтів.

Для фарбування знадобляться:

6-8 яєць - бажано білих

3 столові буряки

2 столові ложки оцту

Процес фарбування яєць

Помийте і відваріть яйця до готовності. Вийміть з води, витріть паперовим рушником і залиште, аби вони повністю охолонули. На дрібній терці натріть сирий столовий буряк. Додайте оцет і добре перемішайте. Перекладіть яйця до натертого буряка. Кожне яйце огорніть цією буряковою масою. Залиште яйця на 30-40 хвилин - якщо хочете отримати ніжно-рожевий колір. Для глибокого рожевого кольору — залиште на ніч. Після цього кожне яйце протріть паперовим рушничком. За бажанням яйця можна покрити сусальним золотом.

