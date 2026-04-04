Рожеві крашанки - як пофарбувати яйця у такий колір
Рожевий колір виходить ніжним і святковим — ідеально для Великодня.
Рожеві крашанки мають святковий, стильний і водночас дуже весняний вигляд. Безумовно, такі яйця стануть окрасою святкового столу на Великдень. Отримати колір можна за допомогою натуральних інгредієнтів.
Як легко пофарбувати яйця в рожевий колір у домашніх умовах, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Для фарбування знадобляться:
6-8 яєць - бажано білих
3 столові буряки
2 столові ложки оцту
Процес фарбування яєць
Помийте і відваріть яйця до готовності. Вийміть з води, витріть паперовим рушником і залиште, аби вони повністю охолонули.
На дрібній терці натріть сирий столовий буряк. Додайте оцет і добре перемішайте.
Перекладіть яйця до натертого буряка. Кожне яйце огорніть цією буряковою масою.
Залиште яйця на 30-40 хвилин - якщо хочете отримати ніжно-рожевий колір. Для глибокого рожевого кольору — залиште на ніч. Після цього кожне яйце протріть паперовим рушничком.
За бажанням яйця можна покрити сусальним золотом.
Нагадаємо, ми писали про те, як зробити великодні мармурові яйця.