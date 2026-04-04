Рожеві крашанки - як пофарбувати яйця у такий колір

Рожевий колір виходить ніжним і святковим — ідеально для Великодня.

Віра Хмельницька
Рожеві крашанки мають святковий, стильний і водночас дуже весняний вигляд. Безумовно, такі яйця стануть окрасою святкового столу на Великдень. Отримати колір можна за допомогою натуральних інгредієнтів.

Як легко пофарбувати яйця в рожевий колір у домашніх умовах, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Для фарбування знадобляться:

  • 6-8 яєць - бажано білих

  • 3 столові буряки

  • 2 столові ложки оцту

Процес фарбування яєць

  1. Помийте і відваріть яйця до готовності. Вийміть з води, витріть паперовим рушником і залиште, аби вони повністю охолонули.

  2. На дрібній терці натріть сирий столовий буряк. Додайте оцет і добре перемішайте.

  3. Перекладіть яйця до натертого буряка. Кожне яйце огорніть цією буряковою масою.

  4. Залиште яйця на 30-40 хвилин - якщо хочете отримати ніжно-рожевий колір. Для глибокого рожевого кольору — залиште на ніч. Після цього кожне яйце протріть паперовим рушничком.

  5. За бажанням яйця можна покрити сусальним золотом.

Нагадаємо, ми писали про те, як зробити великодні мармурові яйця.

